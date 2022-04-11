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росія вже влітку може отримати ще дві країни НАТО під боком: подробиці

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Фінські військовослужбовці Новина оновлена 11 квітня 2022, 05:17
Фінські військовослужбовці

Вторгнення росіян в Україну змусило ще дві країни переглянути ставлення до НАТО

Фінляндія та Швеція можуть приєднатися до НАТО вже на початку літа 2022 року. Переглянути свій нейтралітет їх підштовхнуло вторгнення росії в Україну.

Як повідомляє The Times, Фінляндія може подати заявку вже в червні цього року, а Швеція наслідуватиме її приклад трохи пізніше.

Примітно, що росія вже заявляла, що такий крок матиме "руйнівні наслідки" для їхніх країн. Так, наприклад, російський сенатор Володимир Джабаров взагалі заявив, що фіни у разі вступу в Альянс "самі підпишуть карту на знищення своєї країни".

Обидві країни ніколи не були частиною НАТО і воліли акцентувати увагу на власній обороноздатності, проте після початку російського вторгнення в Україну урядам довелося переглянути свої пріоритети. Різка зміна суспільних настроїв щодо вступу до Альянсу була також зафіксована і проведеними напередодні опитуваннями.

"росія не такий сусід, як ми думали", — сказала раніше прем’єр Фінляндії Санна Марін, додавши, що питання вступу до НАТО буде ретельно розглянуте, проте витрачати на це багато часу не мають наміру.

Крім того, Фінляндія та Швеція проводять перевірки своїх збройних сил на випадок, якщо росія вирішить втілити в життя свої загрози і почати ще одне вторгнення.

Як повідомлялося раніше, Фінляндія розглядає можливість найближчим часом повністю відмовитися від російських енергоносіїв.

Теги:
#Україна #НАТО #Швеція #Росія #Фінляндія
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