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"Треба зробити це швидко": Фінляндія має намір відмовитися від російського газу та нафти

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Санна Марін Новина оновлена 10 квітня 2022, 22:56
Санна Марін

У Гельсінкі наполягають на загальноєвропейському рішенні, але можуть швидко відмовитися від російських газу та нафти

Фінляндія, на відміну від Німеччини, може в стислі терміни відмовитися від російських енергоносіїв.

Про це розповіла прем’єр країни Санна Марін, повідомляє Yle.

За її словами, для Фінляндії це питання може бути вирішене за лічені "тижні або місяці", а не за роки як для деяких інших країн.

"Необхідно зробити це швидко", — наголосила Марін.

Водночас вона зазначила, що деякі країни Європейського союзу не зможуть знайти альтернативи російським енергоносіям так само швидко, як її країна. В якості прикладу, Марін привела Німеччину, яка сильно залежить від російського газу. Також вона додала, що зараз Європа має знайти спільне рішення.

Крім того, за її словами, зараз варто задуматися про те, як допомогти ФРН знайти альтернативні джерела газу та нафти.

Як повідомлялося раніше, напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Фінляндії із закликом ввести ембарго на постачання енергоносіїв з росії у відповідь на ракетний удар по вокзалу в Краматорську, який забрав життя багатьох мирних громадян нашої країни.

Теги:
#Росія #Фінляндія #Санна Марін
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