"Надо сделать это быстро": Финляндия собирается отказаться от российского газа и нефти

В Хельсинки настаивают на общеевропейском решении, но могут быстро отказаться от российских газа и нефти

Финляндия в отличие от Германии может в сжатые сроки отказаться от российских энергоносителей.

Об этом рассказала премьер страны Санна Марин, передает Yle.

По ее словам, для Финляндии этот вопрос может быть решен за считанные "недели или месяцы", а не за годы, как для некоторых других стран.

"Необходимо сделать это быстро", — подчеркнула Марин.

Вместе с тем она указала, что некоторые страны Европейского союза не смогут найти альтернативу российским энергоносителям так же быстро, как ее страна. В пример Марин поставила Германию, которая сильно зависит от российского газа и заявила, что сейчас Европа должна найти совместное решение.

Кроме того, по ее словам, в настоящее время стоит задуматься о том, как помочь ФРГ найти альтернативные источники газа и нефти.

Как сообщалось ранее, накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Финляндии с призывом ввести эмбарго на поставки энергоносителей из россии в ответ на ракетный удар по вокзалу в Краматорске, унесшему жизни множества мирных граждан нашей страны.