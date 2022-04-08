Зеленский обратился к Финляндии: "нужен санкционный "коктейль Молотова"

Зеленский призывает привлечь агрессора к ответу.

В пятницу, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к финнам, напомнив о зверстве россиян в Краматорске.

Видеозапись обращения президента Украины доступно на YouTube-канале "Офіс Президента України".

По словам президента Украины, ударом по простому железнодорожному вокзалу россия показала, как "защищает" украинский Донбасс. Зеленский отметил, что на такую агрессию нужно отвечать санкциями "коктейль Молотова" — эмбарго на поставку энергоресурсов из рф. Кроме того глава государства рассказал, что ни один из пленных россиян не сумел объяснить, почему они пришли убивать украинцев. Зеленский добавил, что в россии воспитывается ненависть к другим народам, причем на государственном уровне.

"Мир – это одинаковая ценность для всех. Война – это одинаковое зло для всех", — заявил Зеленский.

Напомним, 5 апреля Владимир Зеленский выступил на совбезе ООН из-за зверств, учиненных россиянами во время оккупации Киевской области. Кроме того, во вторник Зеленский прокомментировал возможность переговоров с президентом рф владимиром путиным, вероятность вступления Беларуси в войну, а также дальнейшие планы Украины.