Зеленский обратился к Финляндии: "нужен санкционный "коктейль Молотова"
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Зеленский призывает привлечь агрессора к ответу.
В пятницу, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к финнам, напомнив о зверстве россиян в Краматорске.
Видеозапись обращения президента Украины доступно на YouTube-канале "Офіс Президента України".
По словам президента Украины, ударом по простому железнодорожному вокзалу россия показала, как "защищает" украинский Донбасс. Зеленский отметил, что на такую агрессию нужно отвечать санкциями "коктейль Молотова" — эмбарго на поставку энергоресурсов из рф. Кроме того глава государства рассказал, что ни один из пленных россиян не сумел объяснить, почему они пришли убивать украинцев. Зеленский добавил, что в россии воспитывается ненависть к другим народам, причем на государственном уровне.
"Мир – это одинаковая ценность для всех. Война – это одинаковое зло для всех", — заявил Зеленский.
Напомним, 5 апреля Владимир Зеленский выступил на совбезе ООН из-за зверств, учиненных россиянами во время оккупации Киевской области. Кроме того, во вторник Зеленский прокомментировал возможность переговоров с президентом рф владимиром путиным, вероятность вступления Беларуси в войну, а также дальнейшие планы Украины.
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