Укр

В Германии заявили о желании отказаться от российской нефти и озвучили сроки

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
44
Нефть Новость обновлена 09 апреля 2022, 04:06
Нефть

ФРГ хочет отказаться от нефти из россии до конца года

Германия может полностью отказаться от российской нефти уже до конца 2022 года, а вот полностью избавиться от поставок газа получится лишь к 2024 году.

Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Reuters.

"Мы активно работаем над тем, чтобы стать независимыми от импорта российской нефти, и думаем, что сможем сделать это в течение этого года", — сказал он

Шольц также отметил, что отказ от газа из россии требует больше усилий, в частности необходимо развернуть инфраструктуру таким образом, чтобы иметь возможность получать энергоносители из других источников. Это включает в себя проведение газопроводов или строительство терминалов для приема СПГ.

Издание также отмечает, что с момента начала вторжения россии в Украину Германия сократила свою зависимость от экспорта энергоносителей из россии.

В частности, если до войны ФРГ импортировала 35% всей нефти из россии, то теперь ее доля составляет 25%. Также сократился импорт газа с 55% до 40%, а угля с 50% до 25%.

Как сообщалось ранее, в ЕС уже согласовали пятый пакет санкций против россии, который предусматривает эмбарго на поставки угля и других твердых ископаемых видов топлива. Также российским кораблям будет запрещено швартоваться в портах ЕС, а российским и белорусским грузовикам будет запрещено перевозить грузы по территории Евросоюза.

В россии это уже успели назвать актом "гибридной войны" и пригрозили принять ответные меры.

Теги:
#Германия #Россия #Нефть
Тарас Бобанич
Спорт
В бою на Донбассе погиб комбат ДУК "Правый сектор" с позывным Хаммер: в сети скорбят
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Тарас Бобанич
В бою на Донбассе погиб комбат ДУК "Правый сектор" с позывным Хаммер: в сети скорбят
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский получил от ЕС "опросник" для членства, а на май назначен спецсаммит
Дата публикации
Категория
Алексей Арестович стал одним из главных коммуникаторов власти и народа во время войны
На Донбассе будет две недели тяжёлых боёв, но, думаю, мир подпишут на наших условиях, — Арестович
Дата публикации
Категория
"Точка-У"
Обстрел Краматорска "Точкой-У": военный эксперт четко объяснил, почему россия лжет
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 9 апреля
Война – день 45: россия цинично убивает мирное население и наступает на Донбассе (онлайн)