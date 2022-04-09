В Германии заявили о желании отказаться от российской нефти и озвучили сроки

ФРГ хочет отказаться от нефти из россии до конца года

Германия может полностью отказаться от российской нефти уже до конца 2022 года, а вот полностью избавиться от поставок газа получится лишь к 2024 году.

Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Reuters.

"Мы активно работаем над тем, чтобы стать независимыми от импорта российской нефти, и думаем, что сможем сделать это в течение этого года", — сказал он

Шольц также отметил, что отказ от газа из россии требует больше усилий, в частности необходимо развернуть инфраструктуру таким образом, чтобы иметь возможность получать энергоносители из других источников. Это включает в себя проведение газопроводов или строительство терминалов для приема СПГ.

Издание также отмечает, что с момента начала вторжения россии в Украину Германия сократила свою зависимость от экспорта энергоносителей из россии.

В частности, если до войны ФРГ импортировала 35% всей нефти из россии, то теперь ее доля составляет 25%. Также сократился импорт газа с 55% до 40%, а угля с 50% до 25%.

Как сообщалось ранее, в ЕС уже согласовали пятый пакет санкций против россии, который предусматривает эмбарго на поставки угля и других твердых ископаемых видов топлива. Также российским кораблям будет запрещено швартоваться в портах ЕС, а российским и белорусским грузовикам будет запрещено перевозить грузы по территории Евросоюза.

В россии это уже успели назвать актом "гибридной войны" и пригрозили принять ответные меры.