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У Німеччині хочуть відмовитися від російської нафти і озвучили терміни

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Нафта Новина оновлена 09 квітня 2022, 04:06
Нафта

ФРН хоче відмовитися від нафти з росії до кінця року

Німеччина може повністю відмовитися від російської нафти вже до кінця 2022 року, а ось повністю позбавитися постачання газу вийде лише до 2024 року.

Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє Reuters.

"Ми активно працюємо над тим, щоб стати незалежними від імпорту російської нафти, і думаємо, що зможемо це зробити протягом цього року", — сказав він.

Шольц також зазначив, що відмова від газу з Росії вимагає більше зусиль, зокрема, необхідно розгорнути інфраструктуру таким чином, щоб мати можливість отримувати енергоносії з інших джерел. Це включає проведення газопроводів або будівництво терміналів для приймання ЗПГ.

Видання також зазначає, що з початку вторгнення росії в Україну Німеччина скоротила свою залежність від експорту енергоносіїв з росії.

Зокрема, якщо до війни ФРН імпортувала 35% усієї нафти з росії, то тепер її частка становить 25%. Також скоротився імпорт газу із 55% до 40%, а вугілля з 50% до 25%.

Як повідомлялося раніше, в ЄС уже узгодили п’ятий пакет санкцій проти росії, який передбачає ембарго на постачання вугілля та інших твердих копалин палива. Також російським кораблям буде заборонено швартуватися в портах ЄС, а російським та білоруським вантажівкам буде заборонено перевозити вантажі територією Євросоюзу.

У Росії це вже встигли назвати актом "гібридної війни" і пригрозили вжити заходів у відповідь.

Теги:
#Німеччина #Росія #Нафта
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