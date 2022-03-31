У Німеччині хочуть завдати нищівного удару по "Газпрому" та "Роснафти": деталі

Російські нафтогазові монополісти можуть позбутися дочірніх компаній у Німеччині

Німеччина розглядає можливість націоналізації дочірніх компаній російських "Газпрому" та "Роснафти".

Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt.

Зазначається, що можливість дефіциту енергоносіїв змушує уряд ФРН шукати нові можливості для збереження енергетичної стабільності. Проте є ймовірність, що російські енергетичні компанії, які мають критичне значення, можуть завдати масових збоїв у постачанні.

Тому Міністерство фінансів Німеччини опрацьовує ряд опцій, одна з яких полягає в націоналізації дочірніх компаній російських "Газпрому" та "Роснафти".

Зокрема Gazprom Germania займається великими газосховищами, а Rosneft Deutschland є одним із ключових гравців на місцевому ринку бензину та дизпалива.

Як повідомлялося раніше, росія після введення санкцій з боку Заходу вирішила продавати газ та нафту "недружнім країнам" за рублі, а також відкривати для цього розрахункові рахунки в російських банках. Проте на Заході на такий шантаж вестись не стали. Зокрема Німеччина заявила про те, що в контрактах передбачена оплата в доларах та євро і відмовилася виконувати хотілки кривавого диктатора володимира путіна, наголосивши, що виконуватиме умови договорів.

Водночас в уряді ФРН розуміють, що відмовитися від енергоносіїв із Росії за один день не вдасться.