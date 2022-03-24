Шольц відповів на хитрий "газовий удар" від путіна

Канцлер Німеччини нагадав росії про контракти

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на рішення путіна перевести оплату поставок російського газу на експорт до "недружніх країн" у російські рублі.

За словами німецького політика, контракти на постачання російського природного газу передбачають оплату в доларах або євро. Про це Шольц заявив на прес-конференції у Брюсселі за підсумками зустрічі лідерів "Великої сімки", повідомляє "Телеграф".

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"Всюди діють тверді договори, в яких зазначення валюти, в якій відбувається оплата, є частиною контракту. Це те, що має діяти… У більшості випадків там зазначені євро або долар", — заявив канцлер.

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Раніше "газовий удар" кривавого диктатора путіна прокоментували в Офісі Президента. Так, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що таким чином у росії намагаються позбутися страху перед санкціями Євросоюзу та США.

Нагадаємо, що найбільші у світі компанії вже відмовляються від нафти та газу з росії. Слідом за Shell про вихід з російського ринку заявила і транснаціональна нафтогазова компанія British Petroleum.