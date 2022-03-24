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Шольц відповів на хитрий "газовий удар" від путіна

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Олаф Шольц Новина оновлена 24 березня 2022, 20:06
Олаф Шольц

Канцлер Німеччини нагадав росії про контракти

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на рішення путіна перевести оплату поставок російського газу на експорт до "недружніх країн" у російські рублі.

За словами німецького політика, контракти на постачання російського природного газу передбачають оплату в доларах або євро. Про це Шольц заявив на прес-конференції у Брюсселі за підсумками зустрічі лідерів "Великої сімки", повідомляє "Телеграф".

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"Всюди діють тверді договори, в яких зазначення валюти, в якій відбувається оплата, є частиною контракту. Це те, що має діяти… У більшості випадків там зазначені євро або долар", — заявив канцлер.

Раніше "газовий удар" кривавого диктатора путіна прокоментували в Офісі Президента. Так, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що таким чином у росії намагаються позбутися страху перед санкціями Євросоюзу та США.

Нагадаємо, що найбільші у світі компанії вже відмовляються від нафти та газу з росії. Слідом за Shell про вихід з російського ринку заявила і транснаціональна нафтогазова компанія British Petroleum.

Теги:
#Газ #Німеччина #Росія #Рублі #Олаф Шольц
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