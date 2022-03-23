Навіть не шантаж: чому газові ігри путіна вдарять по самій росії

Експерти прокоментували путінські доручення щодо розрахунків за постачання газу в рублі

Президент країни-агресора, диктатор володимир путін доручив "в найкоротші терміни" перевести розрахунки за поставки російського газу в "недружні країни" в рублі. Центробанку та уряду рф за тиждень слід визначити порядок операцій з придбання рублів на внутрішньому ринку покупцями російського газу.

Експерти прокоментували "Телеграфу" ці путінські доручення.

План непоганий, але є підступ

Керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що переведення оплати за газ у рублі – досить розумне рішення для того, щоб протидіяти санкціям та Заходу. Але є великі сумніви щодо реалізації.

"Очевидно, що для здійснення такого платежу в рублях іноземні покупці газу будуть змушені ці самі рублі придбати. І купувати їх вони будуть за євро, за долари. Оскільки саме ця валюта — основна у країн, які ввели санкції і названі "недружніми". Тож з погляду бізнес-логіки – розумне рішення", – зазначає експерт.

Але, наголошує Андрій Шевчишин, є головне питання, яке може зруйнувати плани росії "відпетляти" від санкцій, наповнити скарбницю євро та доларами. І це питання – яким чином будуть проводитися подібні розрахункові операції?

Саме цей механізм зараз путін доручив виробити ЦБ рф та уряду країни-агресора. Але якщо всередині росії вони можуть щось вигадати, то хто сказав, що центробанки або обслуговуючі банки інших країн погодяться танцювати під дудку кремля? Відповідно – реалістичність проведення таких розрахунків викликає сумніви, резюмує Андрій Шевчишин.

У виконанні путіна ми бачимо просто надування щік

Економічний та політичний експерт Борис Кушнірук упевнений, що виконати путінське доручення буде неможливо.

"Згідно з чинними контрактами, покупці розраховують за газ у євро та доларах. Ці контракти не розірвеш, не перепишеш. Не можна сказати — нііі, з сьогоднішнього дня ми хочемо рублі. Пояснюю. Хтось каже: "Я продаю товар, але тільки за рублі". Але щоб це виконати, треба щоб той, хто хоче купувати, погодився на це. А на це погоджуватися ніхто не буде. Тому що купують лише за долари та євро. Не хочете? Окей, шукайте інших покупців", — зазначає експерт.

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Він підкреслює – там, де чинні контракти (а такими вони є на левову частину російського газу), змінити нічого не можна. А на споті, на вільному ринку, рф продає дуже мало газу. І ось там, теоретично, вона може вимагати купувати його тільки за рублі. Але хто купуватиме? І куди росія буде дівати свій газ?

"Так що у виконанні путіна ми бачимо просто надування щік в умовах, коли все просрали, — вважає Борис Кушнірук. — Зараз долари і євро до рф за контрактними зобов’язаннями йдуть (залежно від того, яка валюта платежу прописана в контракті). Раз на місяць або квартал їм платять за поставлені енергоресури. Навіщо вимагати рублі? Спроба показати, що вони такі круті, змусити танцювати під свою дудку, показати "міцність" рубля. По суті, якщо росіяни відмовляться постачати газ за чинними контрактами, деякі європейські країни просто змушені будуть швидше відмовлятися від "блакитного палива" з рф. Це навіть не шантаж. А рф нічого в цій ситуації вдіяти не може. Тому виглядає якимсь недоумкуватим блазнем".

Два сигнали

Експерт з питань енергетики Центру Разумкова, ексдиректор з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максим Білявський вважає, що путінське газово-рубльове рішення подає два сигнали.

"По-перше – агресор шукає будь-які можливі способи, щоб реанімувати свою економіку і знизити швидкість знецінення рубля. По-друге – запровадження таких умов оплати прискорить відмову центрально-європейських країн від російського газу, що призведе лише до зменшення виручки від його реалізації та, відповідно, зниження дотацій на армію окупантів", – пояснює експерт.

Щодо спотових цін, які зараз рвонули вгору (ціна на ф’ючерси газу в Європі, за даними торгів перевищила 1500 доларів за тисячу кубометрів, вперше з початку березня), вони повернуться до коридору до 1000 доларів за тисячу кубів у найближчі три дні, впевнений Максим Білявський. Поточне подорожчання – це ситуативний вплив інформаційного чинника, упевнений він.

Нагадаємо, що найбільші у світі компанії вже відмовляються від нафти та газу з росії. Так, слідом за Shell про вихід з російського ринку заявила і транснаціональна нафтогазова компанія British Petroleum.

Як повідомляв "Телеграф", 8 березня президент США Джо Байден оголосив про заборону імпорту російських нафти і газу.