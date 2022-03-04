Німеччина почала закуповувати газ в обхід росії через вторгнення путіна в Україну

Канцлер Німеччини зробив кілька заяв щодо російського вторгнення в Україну

На тлі початку вторгнення росії в Україну Німеччина починає закупівлю газу в інших країнах, хоча від російського палива там ще не відмовилися.

Про це розповів прем’єр ФРН Олаф Шольц, повідомляє Focus.

За його словами, Німеччина продовжить плани будівництва терміналів для прийому ЗПГ, однак визнав, що багато країн у Європі все ще залежать від енергоносіїв з росії. Водночас він наголошує, що уряд його країни був готовий до всього.

Згадав Шольц і про можливість вступу України, Молдови та Грузії до ЄС, наголосивши, що зараз це питання ставити рано.

За його словами, зараз треба зробити все, щоб не допустити "десятиліття страждань" для українського народу.

"З кожним днем ​​війна стає все більш драматичною", — сказав він.

Канцлер Німеччини зазначив, що не припинить вести переговори з путіним, однак зазначив, що у світі ніхто не вважає, що німці допомогли українцям зброєю надто пізно чи замало.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що щиро не розуміє, чому НАТО зволікає із закриттям неба над Україною.