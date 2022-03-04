Германия начала закупать газ в обход россии из-за вторжения путина в Украину

Канцлер Германии сделал несколько заявлений по поводу российского вторжения в Украину

На фоне начала вторжения россии в Украину, Германия начинает закупки газа у других стран, хотя от российского топлива там еще не отказались.

Об этом рассказал премьер ФРГ Олаф Шольц, передает Focus.

По его словам, Германия продолжит планы по строительству терминалов для приема СПГ, однако признал, что многие страны в Европе все еще зависят от энергоносителей из россии. Вместе с тем он подчеркивает, что правительство его страны было готово ко всему.

Упомянул Шольц и о возможности вступления Украины, Молдовы и Грузии в ЕС, отметив, что сейчас этот вопрос задавать рано.

По его словам, в настоящее время надо сделать все, чтобы не допустить "десятилетий страданий" для украинского народа.

"С каждым днем ​​война становится все более драматичной", — сказал он.

Канцлер Германии отметил, что не прекратит вести переговоры с путиным, однако указал, что в мире никто не считает, что немцы помогли украинцам оружием слишком поздно или недостаточно.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что искренне не понимает, почему НАТО медлит с закрытием неба над Украиной.