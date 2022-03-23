Даже не шантаж: почему газовые игры путина ударят по самой россии

Эксперты прокомментировали путинские поручения относительно расчетов за поставки газа в рубли

Президент страны-агрессора, диктатор владимир путин поручил "в кратчайшие сроки" перевести расчеты за поставки российского газа в "недружественные страны" в рубли. Центробанку и правительству рф за неделю следует определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа.

Эксперты прокомментировали "Телеграфу" эти путинские поручения.

План неплох, но есть подвох

Руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин считает, что перевод оплаты за газ в рубли – достаточно разумное решение для того, чтобы противодействовать санкциям и Западу. Но есть большие сомнения в реализации.

"Очевидно, что для осуществления такого платежа в рублях иностранные покупатели газа вынуждены будут эти самые рубли приобрести. И покупать их они будут за евро, за доллары. Поскольку именно эта валюта – основная у стран, которые ввели санкции и названы рф "недружественными". Так что с точки зрения бизнес-логики – разумное решение", – отмечает эксперт.

Но, подчеркивает Андрей Шевчишин, есть главный вопрос, который может разрушить планы россии "отпетлять" от санкций, наполнить казну евро и долларами. И вопрос этот – каким образом будут проводиться подобные расчетные операции?

Именно этот механизм сейчас путин поручил выработать ЦБ рф и правительству страны-агрессора. Но если внутри россии они могут что-то придумать, то кто сказал, что центробанки или обслуживающие банки других стран согласятся плясать под дудку кремля? Соответственно – реалистичность проведения таких расчетов вызывает сомнения, резюмирует Андрей Шевчишин.

В исполнении путина мы видим просто надувание щек

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук уверен, что выполнить путинское поручение будет невозможно.

"Согласно действующим контрактам, покупатели рассчитывают за газ в евро и долларах. Эти контракты не разорвешь, не перепишешь. Нельзя сказать – нееет, с сегодняшнего дня мы хотим рубли. Поясняю. Кто-то говорит: "Я продаю товар, но только за рубли". Но чтобы это выполнить, надо чтобы тот, кто хочет покупать, согласился на это. А на это соглашаться никто не будет. Потому что покупают только за доллары и евро. Не хотите? Окей, ищите других покупателей", – отмечает эксперт.

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Он подчеркивает – там, где контракты действующие (а таковыми они являются на львиную часть российского газа), изменить ничего нельзя. А на споте, на свободном рынке, рф продает очень мало газа. И вот там, в теории, она может требовать покупать его только за рубли. Но кто будет покупать? И куда россия будет девать свой газ?

"Так что в исполнении путина мы видим просто надувание щек в условиях, когда, мягко говоря, всё просрали, – считает Борис Кушнирук. – Сейчас доллары и евро к рф по контрактным обязательствам идут (в зависимости от того, какая валюта платежа прописана в контракте). Раз в месяц или квартал им платят за поставленные энергоресуры. Зачем требовать рубли? Попытка показать, что они такие крутые, заставить плясать под свою дудку, показать "крепость" рубля. По сути же, если россияне откажутся поставлять газ по действующим контрактам, некоторые европейские страны просто вынуждены будут быстрее отказываться от "голубого топлива" из рф. Это даже не шантаж. Ведь шантаж предусматривает, что вы можете реализовать свою угрозу. А рф ничего в данной ситуации поделать не может. Потому выглядит каким-то полоумным шутом".

Два сигнала

Эксперт по вопросам энергетики Центра Разумкова, экс-директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский считает, что путинское газово-рублевое решение подает два сигнала.

"Во-первых – агрессор ищет любые возможные способы, чтобы реанимировать свою экономику и снизить скорость обесценивания рубля. Во-вторых – введение таких условий оплаты ускорит отказ центрально-европейских стран от российского газа, что приведет лишь к уменьшению выручки от его реализации и, соответственно, снижению дотаций на армию оккупантов", – поясняет эксперт.

Относительно спотовых цен, которые сейчас рванули вверх (цена на фьючерсы газа в Европе, по данным торгов превысила 1500 долларов за тысячу кубометров, впервые с начала марта), они вернутся в коридор до 1000 долларов за тысячу кубов в ближайшие три дня, уверен Максим Билявский. Текущее удорожание – это ситуативное влияние информационного фактора, уверен он.

Напомним, что крупнейшие в мире компании уже отказываются от нефти и газа из россии. Так, вслед за Shell о выходе с российского рынка заявила и транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum.

Как сообщал "Телеграф", 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских нефти и газа.