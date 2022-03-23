Укр

путин нанес "ответный газовый удар" Западу: подробности

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
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владимир путин Новость обновлена 23 марта 2022, 15:09
владимир путин

По словам путина, в поставках ничего не поменяется

Россия переведет оплату поставок российского газа на экспорт в "недружественные страны" в российские рубли.

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путин поручил ЦБ рф и правительству рф за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа, пишут росСМИ.

При этом по словам путина, в поставках ничего не поменяется.

Напомним, что крупнейшие в мире компании уже отказываются от нефти и газа из россии. Вслед за Shell о выходе с российского рынка заявила и транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum.

Как сообщал "Телеграф" ранее, администрация президента США Джо Байдена готовит санкции в отношении большинства членов Государственной думы россии в рамках ужесточения мер против Москвы из-за ее вторжения в Украину. По словам официальных лиц США, санкции будут объявлены в координации с Европейским союзом и членами Большой семерки промышленно развитых стран. "Предстоящий пакет санкций, который будет направлен против 400 человек, в том числе 328 законодателей и представителей российской элиты, вступает в силу на четвертой неделе вторжения России в Украину", — сообщили американские СМИ.

Теги:
#Газ #Росія #Санкції
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