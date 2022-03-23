Укр

США вскоре введут очередную порцию санкций против россии: СМИ узнали подробности

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
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Президент США объявит о новом пакете санкций 24 марта Новость обновлена 23 марта 2022, 05:09
Президент США объявит о новом пакете санкций 24 марта

Под новые санкции США попадет 400 россиян

Администрация президента США Джо Байдена готовит санкции в отношении большинства членов Государственной думы россии в рамках ужесточения мер против Москвы из-за ее вторжения в Украину.

Об этом в ночь на среду, 23 марта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на слова официальных лиц США и внутренние документы, просмотренные изданием.

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"По словам официальных лиц США, санкции будут объявлены в координации с Европейским союзом и членами Большой семерки промышленно развитых стран", — говорится в заметке.

WSJ отмечает, что санкции до сих пор не смогли убедить российского диктатора владимира путина остановить вторжение россии в Украину, и невозможно определить, какое влияние эти действия окажут на российских депутатов.

"Предстоящий пакет санкций, который будет направлен против 400 человек, в том числе 328 законодателей и представителей российской элиты, вступает в силу на четвертой неделе вторжения России в Украину", — пишет издание.

В Государственную думу рф входит 450 депутатов. ГД — это нижняя палата российского парламента, в него также входит верхняя палата — Совет Федерации.

Как сообщалось, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал новые санкции стран Запада против россии за ее вторжение в Украину.

Теги:
#Украина #США #Санкции #Госдума #Война #Олигархи
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