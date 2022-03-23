Рус

путін завдав Заходу "газовий удар у відповідь": подробиці

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
998
володимир путін Новина оновлена 23 березня 2022, 15:09
володимир путін

За словами путіна, у поставках нічого не зміниться

росія переведе оплату поставок російського газу на експорт у "недружні країни" до російських рублів.

Оперативно та чесно про війну в Україні читайте у нашому Телеграмі

путін доручив ЦБ рф і уряду рф за тиждень визначити порядок операцій з придбання рублів на внутрішньому ринку рф покупцями російського газу, пишуть росЗМІ.

При цьому, за словами путіна, у поставках нічого не зміниться.

Нагадаємо, що найбільші у світі компанії вже відмовляються від нафти та газу з росії. Слідом за Shell про вихід з російського ринку заявила і транснаціональна нафтогазова компанія British Petroleum.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, адміністрація президента США Джо Байдена готує санкції щодо більшості членів Державної думи росії в рамках посилення заходів проти Москви через її вторгнення в Україну. За словами офіційних осіб США, санкції будуть оголошені у координації з Європейським союзом та членами Великої сімки промислово розвинених країн. "Майбутній пакет санкцій, який буде спрямований проти 400 осіб, у тому числі 328 законодавців та представників російської еліти, набирає чинності на четвертому тижні вторгнення Росії в Україну", — повідомили американські ЗМІ.

Теги:
#Газ #Росія #Санкції
Президент підкреслив, що рф вторгненням в Україну дестабілізувала весь світ
Політика
Зеленський розповів Японії, що та може зробити проти росії
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент підкреслив, що рф вторгненням в Україну дестабілізувала весь світ
Зеленський розповів Японії, що та може зробити проти росії
Дата публікації
Категорія
сергій шойгу не з’являється на публіці вже другий тиждень
шойгу таємниче зник: у рф звернули увагу на дивину
Дата публікації
Категорія
Окупанти вражені тим, як живуть українці: перехоплення розмови
Окупанти вражені тим, як живуть українці: перехоплення розмови
Дата публікації
Категорія
Площа Свободи
Харків та його рани — руйнування міста у фото "Телеграфу"
Дата публікації
Категорія
Україна 28-й день відбиває російський напад
Війна — день 28: росія вже втратила в Україні більше, ніж за всі роки в Афгані, але продовжує агресію