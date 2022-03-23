путін завдав Заходу "газовий удар у відповідь": подробиці

За словами путіна, у поставках нічого не зміниться

росія переведе оплату поставок російського газу на експорт у "недружні країни" до російських рублів.

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путін доручив ЦБ рф і уряду рф за тиждень визначити порядок операцій з придбання рублів на внутрішньому ринку рф покупцями російського газу, пишуть росЗМІ.

При цьому, за словами путіна, у поставках нічого не зміниться.

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Нагадаємо, що найбільші у світі компанії вже відмовляються від нафти та газу з росії. Слідом за Shell про вихід з російського ринку заявила і транснаціональна нафтогазова компанія British Petroleum.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, адміністрація президента США Джо Байдена готує санкції щодо більшості членів Державної думи росії в рамках посилення заходів проти Москви через її вторгнення в Україну. За словами офіційних осіб США, санкції будуть оголошені у координації з Європейським союзом та членами Великої сімки промислово розвинених країн. "Майбутній пакет санкцій, який буде спрямований проти 400 осіб, у тому числі 328 законодавців та представників російської еліти, набирає чинності на четвертому тижні вторгнення Росії в Україну", — повідомили американські ЗМІ.