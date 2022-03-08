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Найбільші у світі компанії відмовляються від нафти та газу з росії

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Компанія Shell Новина оновлена 08 березня 2022, 13:56
Компанія Shell

Нафтовий гігант Shell припинить закупівлю нафти з росії.

Британсько-нідерландська нафтогазова компанія Shell має намір поетапно відмовитися від усіх російських вуглеводнів, включаючи сиру нафту, нафтопродукти, газ та скраплений природний газ.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Як перший крок компанія припинить всі спотові закупівлі нафти з росії.

Слідом за Shell про вихід з російського ринку заявила і транснаціональна нафтогазова компанія British Petroleum.

Раніше повідомлялося, що нафтогазовий гігант заявив про вихід із усіх спільних із росією проектів через війну в Україні, але закупівлі нафти таємно продовжувалися.

Після чого в компанії пояснили причини, з яких вона придбала вантаж сирої нафти в рф, а гроші обіцяли передати на допомогу українцям.

Зазначимо, що через повномасштабний напад росії на Україну і санкції, що послідували за цим, найбільші міжнародні компанії йдуть з російського ринку.

Російська валюта продовжує стрімкий обвал і незабаром росія може виявитися нездатною виплатити свої боргові зобов’язання. За прогнозами аналітиків, у середині квітня країна може оголосити дефолт.

Теги:
#Росія #Нафта #Санкції #Shell
Компанія Shell
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Найбільші у світі компанії відмовляються від нафти та газу з росії
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