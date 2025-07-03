Померла зірка голлівудських фільмів: 3 роки тому знайшли застреленим його молодого сина (фото)

Улюбленця Тарантіно не стало у 67 років

Цього четверга стало відомо про смерть 67-річного голлівудського актора Майкла Медсена, що зіграв у багатьох культових фільмах режисера Квентіна Тарантіно, який рік тому зазнав нападу.

Як повідомив менеджер знаменитості Рон Сміт, його клієнт помер рано вранці 3 липня від зупинки серця. Трагедія сталася у власному будинку Медсена у Малібу, Каліфорнія.

Де знімався Майкл Медсен

За понад 40 років акторської кар’єри Майкл Медсен виконав безліч ролей більш ніж у 170 фільмах. Однак найбільшу славу йому принесла співпраця з Квентіном Тарантіно: він зіграв шаленого грабіжника в "Скажених псах", найманого вбивцю в "Убити Білла", а також з’явився у фільмах "Мерзенна вісімка" та "Одного разу в Голлівуді".

"Мерзенна вісімка", 2015 рік

Окрім роботи в кіно та на телебаченні, Майкл Медсен також займався озвучуванням персонажів у відеоіграх. В останні роки Медсен займався незалежним кіно та працював над випуском книги.

Як виглядав Майкл Медсен у 2025 році. Фото: Getty Images

Актор був тричі одружений і мав п’ятьох синів. 2022 року сина Медсена, Хадсона, знайшли застреленим на Гаваях. 26-річний чоловік звів рахунки із життям. Він був хрещеником Тарантіно та ветераном Афганістану.

Хадсон Медсен з дружиною Карді. Фото: Hudson Madsen/Facebook

Нагадаємо, що у четвер, 3 липня, померла зірка серіалу "Коли ми вдома". "Телеграф" писав, що відомо про актрису Тетяну Шелігу і якою вона була в молодості.