У 43 роки життя співака обірвала хвороба: від чого 30 років тому помер Назарій Яремчук і як виглядає його могила

Провели артиста в останню путь понад 100 тисяч людей

Рівно 30 років тому пішов у засвіти видатний український виконавець Назарій Назарович Яремчук. Артист помер на 44 році життя від тяжкої хвороби.

Легендарний співак у 1987 році став народним артистом УРСР, а 1996 та 2021 років йому посмертно було надано звання лауреата Шевченківської премії і Героя України відповідно. "Телеграф" розповідає, що відомо про Назарія Яремчука, особисте життя митця, причину смерті та як виглядає могила артиста.

Рідна Буковина, "Смерічка" і смерть Івасюка

Народився Назарій 30 листопада 1951 року у співочій родині в селі Рівня (нині Вижниця) Чернівецької області і був наймолодшим із п’яти дітей. Його батько (на момент народження Назарія чоловікові було 64 роки) був церковним тенором, а мати — акторкою аматорського театру й музикантка.

Назарій Яремчук у дитинстві. Справа — будинок, де народився співак. Фото: suspilne.media

Після смерті батька матері довелося віддати 12-річного сина до школи-інтернату. Там Назарій почав займатися хоровим співом, а пізніше почав виходити на сцену з сольними виступами. Після школи вступив на географічний факультет Чернівецького університету. Працював сейсмографом, проходив курси водіїв за направленням військкомату. У 1969 році Яремчук познайомився з ансамблем "Смерічка" композитора Левка Дутківського (помер у 80 років 2023-го) і невдовзі приєднався до колективу, де також були Василь Зінкевич і Володимир Івасюк.

Ансамбль "Смерічка"

Музиканти з піснею "Червона рута" виступили у фіналі фестивалю "Пісня року 1971" в Москві та здобули всесоюзну славу. 1975 рік ознаменувався кризою в "Смерічці": колектив звинувачували у "західному впливі". Через тиск Зінкевич, а згодом і Яремчук залишили ансамбль. Проте через чотири роки Назарій відродив колектив у новому складі й залишався її незмінним керівником до самої смерті. У 1979-му співак випустив сольну платівку "Незрівнянний світ краси" — одноіменний біографічний фільм про Яремчука вийшов у серпні 2024 року.

Виконавець сольно виступав на численних фестивалях і конкурсах, гастролював усіма республіками СРСР, а також у країнах Європи й Америки. Він давав концерти для військових в Афганістані, а після аварії на ЧАЕС виступав перед ліквідаторами у зоні відчуження. Серед найвідоміших композицій артиста — "Червона рута", "Стожари" та "Гай, зелений гай".

Яремчук був близьким другом Івасюка і тяжко пережив його трагічну смерть у 1979 році. Попри заборону КДБ, разом з колегами з "Смерічки" він узяв участь у похороні, очоливши траурну ходу з Дутківським та Зінкевичем. Завдяки їхній сміливості прощання з Івасюком перетворилося на акт громадянського спротиву.

Яремчук і Дутківський на похороні Володимира Івасюка у Львові, 22 травня 1979 року. Фото: suspilne.media

Два одруження і зіркові діти

Першою дружиною Назарія стала співачка ансамблю Олена Шевченко. Вони побралися у 1975 році, мали двох синів — Дмитра й Назарія. Після розлучення діти залишилися з батьком.

Яремчук з першою дружиною Оленою Шевченко та дітьми. Фото: znaki.fm

У 1991 році співак одружився вдруге — з Дариною, яка вже мала дочку від першого шлюбу. У 1993 році у пари народилася спільна донька Марія.

Співак з другою дружиною Дариною. Фото: znaki.fm

Усі троє дітей Назарія пішли його шляхом. Сини створили гурт "Брати Яремчуки" і заснували фестиваль "Родина". Донька Марія вийшла на сцену у 2012 році, а у 2014-му представляла Україну на "Євробаченні".

Брати Яремчуки і їхня сестра Марія

Помилковий діагноз і втрачений час

Назарій Яремчук не дожив п’ять місяців до свого 44-річчя: його серце зупинилося 30 червня 1995 року о 10:20 ранку. Хвороба прийшла несподівано: співак почав стрімко слабнути й худнути. Лікарі довго не могли встановити точний діагноз і майже півтора місяця лікували від виразки шлунка. Лише згодом стало відомо, що це був рак.

Брат Дмитро, який мешкав у Канаді, допоміг знайти клініку й оплатив лікування, проте після операції лікар повідомив: шансів немає і чоловіку залишилось лише кілька місяців. Попри важкий стан, Назарій до останнього виходив на сцену. Свій останній концерт він дав у травні 1995 року:

Де поховано Яремчука: фото могили

Прощання з артистом відбулося 2 липня. Провести Яремчука в останню путь прийшли понад 100 тисяч людей.

Співак похований на Центральному кладовищі Чернівців. На могилі встановлена скульптура у вигляді ліри із хрестом над нею.

Нагадаємо, що допомагав з лікуванням Назарія його старший брат, що жив у Канаді. "Телеграф" розповідав, що відомо про Дмитра Яремчука і його ненависть до радянської влади.