У квітні легендарному українцю виповнилося 80 років

Помер відомий український композитор Левко Дутковський. У віці 80 років він помер у лікарні 16 травня 2023 року. Найбільш відомий як засновник легендарного вокально-інструментального ансамблю "Смерічка".

Про смерть Дутковського повідомив журналіст та дослідник української естради Михайло Маслій на своїй сторінці у Facebook. Важко переоцінити внесок композитора у розвиток нашої музичної культури.

За даними Маслія, причиною смерті Дутковського стали проблеми зі здоров’ям. Чоловік переніс коронавірусну хворобу й інфаркт. Його серце перестало битися близько 20:00 16 травня 2023 року в одному з кардіологічних центрів Чернівців.

Левко Дутковський відзначив 80-річчя 9 квітня 2023 року. Він прославився як композитор, музикант, режисер та педагог. Має звання Народного артиста України. Є одним із основоположників української естради. Як засновник ВІА "Смерічка" він дав старт таким іменитим композиторам, музикантам та співакам, як Володимир Івасюк (автор "Червоної рути" й "Водограю"), Назарій Яремчук, Василь Зінкевич. Це один із перших вокально-інструментальних ансамблів тодішнього СРСР, більше того, виконавці вперше використали електроінструменти.

"Саме він (Дутковський. – Ред.) підхопив європейську хвилю біг-біта у далекому 1966 році у невеликому буковинському районному містечку Вижниці і перший почав поєднувати тодішні ритми, гармонію поп- та рок-музики з народним гуцульським, буковинським, загальноукраїнським мелосом та фольклором, виробляючи таким чином свій власний стиль, створивши високопрофесійний колектив, на який рівнялися, в якого вчилися", — зазначає Михайло Маслій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що померла Катерина Щерба, яка була зв’язковою командирів УПА, зокрема Романа Шухевича. Українка допомагала повстанцям на Франківщині у 1943-1945 роках.