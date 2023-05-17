Умер известный украинский композитор Левко Дутковский

В апреле легендарному украинцу исполнилось 80 лет

Скончался известный украинский композитор Левко Дутковский. В возрасте 80 лет он умер в больнице 16 мая 2023 года. Наиболее известен как основатель легендарного вокально-инструментального ансамбля "Смерічка".

О смерти Дутковского сообщил журналист и исследователь украинской эстрады Михаил Маслий на своей странице в Facebook. Сложно переоценить вклад композитора в развитие нашей музыкальной культуры.

По данным Маслия, причиной смерти Дутковского стали проблемы со здоровьем. Мужчина перенес короновирусную болезнь и инфаркт. Его сердце перестало биться около 20:00 16 мая 2023 года в одном из кардиологических центров Черновцов.

Левко Дутковский отметил 80-летие 9 апреля 2023 года. Он прославился как композитор, музыкант, режиссер и педагог. Имеет звание Народного артиста Украины. Является одним из основоположников украинской эстрады. Как основатель ВИА "Смерічка" он дал старт таким именитым композиторам, музыкантам и певцам, Владимир Ивасюк (автор "Червоной руты" и "Водограя"), Назарий Яремчук, Василий Зинкевич. Это один из первых вокально-инструментальных ансамблей тогдашнего СССР, более того, исполнители впервые использовали электроинструменты.

"Именно он (Дутковский. – Ред.) подхватил европейскую волну биг-бита в далеком 1966 году в небольшом буковинском районном городке Вижницы и первый начал сочетать тогдашние ритмы, гармонию поп- и рок-музыки с народным гуцульским, буковинским, общеукраинским мелосом и фольклором, производя таким образом свой собственный стиль, создав высокопрофессиональный коллектив, на который равнялись, у которого учились", — отмечает Михаил Маслий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что умерла Екатерина Щерба, которая была связной командиров УПА, в том числе и Романа Шухевича. Украинка помогала повстанцам на Франковщине в 1943-1945 годах.