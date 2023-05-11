Позывной "Олеся": на 95-м году жизни умерла связная командиров УПА

Прощание с Екатериной Щербой состоится 12 мая

На 95 году жизни перестало биться сердце Екатерины Щербы, которая была связной командиров УПА, в том числе и Романа Шухевича. Женщина помогала повстанцам на Франковщине в течение 1943-1945 годов.

Об этом сообщается на официальной странице Львовского городского совета, а также пишет на своей странице в Facebook мэр Андрей Садовой.

"Вчера (10 мая, — Ред.) на 95-м году жизни умерла Екатерина на псевдо "Олеся", которая была связной командиров УПА — Романа Шухевича, Емельяна Полевого и Дмитрия Карпенко. В доме своего отца, Василия Бережанского, помогала лечить больных и раненых повстанцев. Вечная память человеку, всю жизнь посвятившему Украине", — отметил он.

Прощание в Екатериной Щербой состоится 12 мая, в 13:00, в часовне на ул. Пекарская, 52. Ее похоронят на Лычаковском кладбище, на поле Почетных захоронений 86А.

Что известно о Екатерине Щербе

Родилась 21 марта 1929 года в селе Остров Ивано-Франковской области в семье активистки "Союза украинок" и главы местного филиала Общества "Просвита".

Училась в Рогатинской гимназии, затем поступила в учительскую семинарию в Рогатине.

С 1943 по 1945 год была связной командира УПА Романа Шухевича ("Тура"), командира 13-го военного округа УПА "Лысоня" Емельяна Полевого ("Остапа") и Дмитрия Карпенко ("Ястреб"). Чтобы помогать военным Екатерина прошла курсы медсестер.

После окончания войны женщина жила во Львове и работала учителем украинского языка и литературы. После обретения Украиной независимости Екатерина Щерба стала одной из первых членов Общественной организации "Львовское краевое братство ветеранов национально-освободительной борьбы (Львовское братство ОУН-УПА)".

Екатерина была замужем за заместителем председателя Львовского краевого братства ветеранов ОУН-УПА, педагогом и общественным деятелем Иваном Щербой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 ноября 2022 года ушел из жизни сын главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича Юрий. Ему сердце перестало биться на 89 году жизни.