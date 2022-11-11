Спасла жизни многих: от смертельной болезни скончалась известный и талантливый врач

Медик умерла в возрасте 64 лет

Смертельная болезнь забрала жизнь Заслуженного врача Украины Авраменко Татьяны Васильевны. Медик боролась с онкологией на протяжении года, однако справиться со смертельным недугом не удалось и её сердце перестало биться.

Как пишет издание Факты, Татьяна Васильевна была профессором, доктором медицинских наук и акушером-гинекологом высшей категории. Благодаря профессионализму Татьяны Васильевны многие женщины смогли ощутить радость материнства.

За свою 40-летнюю карьеру медика она провела большое количество операций и разработала новую систему перинатальной охраны плода при сахарном диабете, которая была внедрена во все перинатальные центры Украины. Результаты её труда изучали в Европейской школе по изучению диабета.

Благодаря внедрению разработок Татьяны Авраменко показатели материнской и перинатальной смертности в Украине снизились в шесть раз. За свои заслуги медик была награждена Орденом Святой Княгини Ольги и Национальной премией Украины имени Бориса Патона. Профессор написала более 240 научных работ, 2 учебника для студентов, 2 монографии, 4 методические рекомендации и зарегистрировала 10 патентов.

Татьяна Васильевна Авраменко будет похоронена в городе Кропивницкий, где проживают её родители.

Напомним, что из жизни ушел бывший народный депутат Украины Кармазин Юрий Анатольевич. Политика не стало на 66 году жизни.