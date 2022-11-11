Врятувала життя багатьох: від смертельної хвороби померла відомий та талановитий лікар

Медик померла у віці 64 років

Смертельна хвороба забрала життя Заслуженого лікаря України Авраменка Тетяни Василівни. Медик боролася з онкологією протягом року, проте впоратися зі смертельною недугою не вдалося і її серце перестало битися.

Як пише видання Факти, Тетяна Василівна була професором, доктором медичних наук та акушером-гінекологом вищої категорії. Завдяки професіоналізму Тетяни Василівни багато жінок змогли відчути радість материнства.

За свою 40-річну кар’єру медика вона провела велику кількість операцій та розробила нову систему перинатальної охорони плоду при цукровому діабеті, яка була впроваджена до всіх перинатальних центрів України. Результати її праці вивчали у Європейській школі з вивчення діабету.

Завдяки впровадженню розробок Тетяни Авраменко показники материнської та перинатальної смертності в Україні знизилися у шість разів. За свої заслуги медика була нагороджена Орденом Святої Княгині Ольги та Національною премією України імені Бориса Патона. Професор написала понад 240 наукових праць, 2 підручники для студентів, 2 монографії, 4 методичні рекомендації та зареєструвала 10 патентів.

Тетяну Василівну Авраменко буде поховано у місті Кропивницький, де проживають її батьки.

Нагадаємо, що з життя пішов колишній народний депутат України Кармазін Юрій Анатолійович. Політика не стало на 66-му році життя.