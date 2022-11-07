Помер засновник "Ласкового мая"

Помер автор відомих хітів "Белые розы", "Розовый вечер" та "Седая ночь" Сергій Кузнєцов

Через 137 днів після смерті Юрія Шатунова на 59 році життя помер засновник гурту "Ласковий май", композитор Сергій Кузнєцов.

Як повідомляє 56orb, Кузнєцов ще 5 листопада провів концерт у російському Оренбурзі на згадку про Шатунова, що пішов з життя цього року. Через два дні стало відомо про смерть самого автора та творця "Ласкового мая".

Що відомо про Сергія Кузнєцова

Довгий час продюсером легендарного гурту був Андрій Разін, тому багато шанувальників популярного у 80-х гурту вважали, що він і став його засновником. Але це неправда, адже єдиним творцем був саме Сергій Кузнєцов.

Група "Ласковий май", 1989 рік

Кузнєцов заснував кілька музичних гуртів. Зокрема, "Чернила для пятого класса", "Стекловата", але найпопулярнішим став "Ласковий май". Саме композитор розкрив талант вихованця дитячого будинку Юрія Шатунова. Чоловіки товаришували, а останніми роками постійно конфліктували з продюсером Андрієм Разіним.

Що відомо про смерть Юрія Шатунова

У четвер, 23 червня, стало відомо про смерть Юрія Шатунова. Є інформація, що вечір 22 червня він проводив у компанії друзів. Якоїсь миті співакові стало погано. Вдалося довезти його машиною швидкої допомоги до лікарні, але там Шатунов помер. За попередніми даними, причиною смерті Юрія Шатунова стала гостра серцева недостатність. Подробиці про стан Шатунова розповів лікар, пояснивши, що спровокувало зупинку серця.

На смерті виконавця вирішила пропіаритися Наталя Корольова. У результаті підписники розкритикували витівку артистки.