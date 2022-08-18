"Ховали порожню капсулу": Разін зробив несподівану заяву щодо померлого Шатунова

Експродюсер "Ласкового мая" заявив, що праху соліста в росії немає

Колишній продюсер популярного колись гурту "Ласковий май" Андрій Разін зробив несподівану заяву щодо могили співака Юрія Шатунова, який помер 23 червня 2022 року у віці 48 років.

Разін, який сам пропустив похорони свого друга дитинства, сказав, що праху Шатунова немає в його могилі на Троєкурівському цвинтарі в Москві, а самі похорони були лише постановкою з порожньою могилою. Про це продюсер заявив на своїй сторінці в Інстаграмі, виклавши свій запис.

За словами продюсера, він вийшов на зв’язок із людиною, яка безпосередньо займалася похороном виконавця. "І він сказав про те, що Світлана (дружина Шатунова — ред.) відлетіла до Німеччини з його прахом. І на Троєкурівському цвинтарі ховали зовсім порожню капсулу. І все було обставлено як спектакль, як Кудряшов любить це робити", — заявив Разін, маючи на увазі концертного директора Юрія Шатунова.

Разін також заявив, що могилу Шатунова залили бетоном — нібито для того, щоб урну не викопали та не вкрали.

"При цьому Кудряшов звинуватив мене, що я викопаю цю урну і вкраду її. Це якийсь жах! Але все це зроблено спеціально, щоб цю урну ніхто не бачив. Нема праху Юри Шатунова, не похований він на Троєкурівському цвинтарі", — каже продюсер.

Що відомо про смерть Юрія Шатунова

У четвер, 23 червня, стало відомо про смерть Юрія Шатунова. Є інформація, що вечір 22 червня він проводив у компанії друзів. Якоїсь миті співаку стало погано. Вдалося довезти його машиною швидкої допомоги до лікарні, але там Шатунов помер. За попередніми даними, причиною смерті Юрія Шатунова стала гостра серцева недостатність. Подробиці про стан Шатунова розповів лікар, пояснивши, що спровокувало зупинку серця.

На смерті виконавця вирішила пропіаритися Наталя Корольова. У результаті підписники розкритикували витівку артистки.