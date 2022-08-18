"Хоронили пустую капсулу": Разин сделал неожиданное заявление насчет умершего Шатунова

Экс-продюсер "Ласкового мая" заявил, что праха солиста в россии нет

Бывший продюсер популярной когда-то группы "Ласковый май" Андрей Разин сделал неожиданное заявление насчет могилы певца Юрий Шатунова, скончавшегося 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет.

Разин, который сам пропустил похороны своего друга детства, сказал, что праха Шатунова нет в его могиле на Троекуровском кладбище в Москве, а сами похороны были всего лишь постановкой с пустой могилой. Об этом продюсер заявил на своей странице в Инстаграме, выложив свою запись.

По словам продюсера, он вышел на связь с человеком, который непосредственно занимался похоронами исполнителя. "И он сказал о том, что Светлана (жена Шатунова — ред.) улетела в Германию с его прахом. И на Троекуровском кладбище хоронили совершенно пустую капсулу. И все было обставлено как спектакль, как Кудряшов любит это делать", — заявил Разин, имея в виду концертного директора Юрия Шатунова.

Разин также заявил, что могилу Шатунова залили бетоном — якобы для того, чтобы урну не выкопали и не украли.

"При этом Кудряшов обвинил меня, что я выкопаю эту урну и украду ее. Это какой-то ужас! Но все это сделано специально, чтобы эту урну никто не видел. Нету праха Юры Шатунова, не захоронен он на Троекуровском кладбище", — говорит продюсер.

Что известно о смерти Юрия Шатунова

В четверг, 23 июня, стало известно о смерти Юрия Шатунова. Есть информация, что вечер 22 июня он проводил в компании друзей. В какой-то момент певцу стало плохо. Удалось довезти его на машине скорой помощи до больницы, но там Шатунов умер. По предварительным данным, причиной смерти Юрия Шатунова стала острая сердечная недостаточность. Подробности о состоянии Шатунова рассказал врач, пояснив, что спровоцировало остановку сердца.

На смерти исполнителя решила пропиариться Наташа Королева. В итоге подписчики раскритиковали выходку артистки.