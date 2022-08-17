Никакого русского языка: в Украине изменили правила Нацотбора на "Евровидение"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 13
Как в Украине будут выбирать представителя на "Евровидении" в 2023 году.
В Украине стартовал прием заявок на Национальный отбор на международный песенный конкурс "Евровидение-2023", который пройдет в Великобритании от имени Украины. Стоит отметить, что из-за войны, организаторы Нацотбора немного изменили правила проведения конкурса в 2023 году.
Об изменениях в правилах, а также о новом музыкальном продюсере, сообщило "Суспильне мовлення" в Instagram. Отметим, что времени у украинских артистов, которые хотят представить Украину на международной арене, до 15 октября 2022 года. Заявку на участие можно оформить на сайте Нацотбора.
Что изменилось в украинском Нацотборе в 2023 году:
- Состав и жюри финала Нацотбора и национального жюри для международного конкурса Евровидения будут определять украинцы с помощью онлайн-голосования.
- К участию в Евровидении допускаются сольные исполнители или группы, уже существующие или созданные специально для участия в Нацотборе.
- Язык песни — любой, кроме русского.
- Обязательное личное участие в прослушивании участников лонглиста.
Финал Национального отбора планируют провести в декабре 2022 года, а не в феврале, как обычно. Победитель будет объявлен во время трансляции на диджитал-платформах и в прямом эфире телеканала "Суспильне".
Еще одним нововведением стал выбор нового музыкального продюсера конкурса. В 2023 году им стал лидер группы Pianoбой, музыкант Дмитрий Шуров.
"Я рад возможности работать музыкальным продюсером отбора этого года. Я хочу, чтобы Европа услышала и увидела современного украинского музыканта, являющегося частью мирового музыкального контекста" — отметил Шуров.
Напомним, что группа Kalush Orchestra, которая стала победительницей конкурса "Евровидение-2022", объявила, что в скором времени выйдет их творческая коллаборация с британским артистом Сэмом Райдером, который занял второе место на песенном конкурсе в этом же году.