"Мы очень хотим, чтобы все его услышали": Kalush Orchestra готовит хит с финалистом "Евровидения"

Артисты уже договорились о совместной работе.

Группа Kalush Orchestra, которая стала победительницей конкурса "Евровидение-2022", объявила, что в скором времени выйдет их творческая коллаборация с британским артистом Сэмом Райдером, который занял второе место на песенном конкурсе в этом же году.

Новостью о совместном хите, которая выйдет "очень скоро", поделился фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк британскому изданию Metro. Олег отметил, что они с Райдером уже все обсудили, и вскоре планируют выпустить свой совместный трек.

"Мы очень хотим, чтобы все его услышали", – сказал Олег Псюк, добавив, что все обновления будут появляться на их официальной странице в Instagram.

Читайте также: Категория Культура Где пройдет "Евровидение 2023": организаторы назвали города-претенденты Так как второе место занял представитель Британии, конкурс хотят провести там.

Напомним, что, увы, но Украина не будет принимать песенный конкурс "Евровидение 2023", даже несмотря на феерическую победу группы Kalush Orchestra в Турине с песней "Stefania"

Предварительно сообщалось, что "Евровидение-2023" вместо Украины могут провести в Великобритании, исполнитель которой занял второе место на нынешнем конкурсе. Однако Украине такое решение не понравилось, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, также выступил за проведение музыкального конкурса в Украине.