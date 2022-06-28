"Мы очень хотим, чтобы все его услышали": Kalush Orchestra готовит хит с финалистом "Евровидения"
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Артисты уже договорились о совместной работе.
Группа Kalush Orchestra, которая стала победительницей конкурса "Евровидение-2022", объявила, что в скором времени выйдет их творческая коллаборация с британским артистом Сэмом Райдером, который занял второе место на песенном конкурсе в этом же году.
Новостью о совместном хите, которая выйдет "очень скоро", поделился фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк британскому изданию Metro. Олег отметил, что они с Райдером уже все обсудили, и вскоре планируют выпустить свой совместный трек.
"Мы очень хотим, чтобы все его услышали", – сказал Олег Псюк, добавив, что все обновления будут появляться на их официальной странице в Instagram.
Напомним, что, увы, но Украина не будет принимать песенный конкурс "Евровидение 2023", даже несмотря на феерическую победу группы Kalush Orchestra в Турине с песней "Stefania"
Предварительно сообщалось, что "Евровидение-2023" вместо Украины могут провести в Великобритании, исполнитель которой занял второе место на нынешнем конкурсе. Однако Украине такое решение не понравилось, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, также выступил за проведение музыкального конкурса в Украине.