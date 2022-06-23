"Все понимаем, но...": Украина все же не сможет провести "Евровидение-2023"

Организаторы побоялись ракетных ударов со стороны российских оккупантов

Европейский союз телевидения и радиовещания в четверг, 23 июня, поставил точку в вопросе проведения "Евровидения-2023" в Украине. В итоге наша страна, которая благодаря группе KALUSH одержала победу в этом песенном конкурсе, не сможет ее провести.

Об этом говорится в официальном заявлении EBU. Это финальное решение о проведении следующего конкурса.

"EBU полностью понимает разочарование, вызванное объявлением о том, что конкурс песни "Евровидение 2023" не может быть проведен в Украине, стране-победительнице этого года. Решение было продиктовано обязанностью EBU обеспечить выполнение условий, обеспечивающих безопасность всех, кто работает и участвует в мероприятии, планирование которого необходимо начать немедленно в принимающей стране", – говорится в сообщении.

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Свое решение организаторы объяснили тем, что из-за войны в Украине делегации из других стран "неохотно будут ехать на конкурс". Отмечается, что обычно на конкурс аккредитуются по меньшей мере 10 тысяч человек, а на мероприятие приезжают 30 тысяч фанатов со всего мира.

В EBU отметили, что еще одна из причин, почему конкурс пройдет не в Украине — угроза воздушных атак со стороны россиян, которые могут привести к большому количеству жертв. Организаторы также подчеркнули, что они обращались к международным экспертам, которые указали, что предложенные для смягчения угроз контрмеры были недостаточными для международного публичного мероприятия.

В то же время страны, которая в следующем году проведет "Евровидение", организаторы не указали.

"EBU с сожалением принял решение о перенесении мероприятия в другую страну, и продолжит обсуждение вопроса о поиске нужного места для проведения "Евровидения" в следующем году", – резюмировали они.

Как сообщал "Телеграф", предварительно сообщалось, что "Евровидение-2023" вместо Украины могут провести в Великобритании, исполнитель которой занял второе место на нынешнем конкурсе. Однако Украине такое решение не понравилось, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, также выступил за проведение музыкального конкурса в Украине.