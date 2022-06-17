"Зрада и кидалово": в сети недоумевают от того, что у Украины отобрали право проводить "Евровидение-2023"

Решение не проводить конкурс в Украине было принято "с глубоким сожалением"

В пятницу, 17 июня, украинских фанов "Евровидения" расстроили новостью о том, что престижный песенный конкурс, который по праву должен был пройти в одном из городов Украины, теперь пройдет в Великобритании.

В заявлении, распространенном организаторами конкурса (EBU), говорится, что такое решение было принято по соображениям безопасности после комплексной оценки ситуации в Украине. Отмечается, что это решение хорошо обдуманно и проанализировано, однако принято "с глубоким сожалением".

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В сети отреагировали на это заявление довольно неоднозначно. Одни посчитали решение не проводить "Евровидение-2023" в стране, в которой идут военные действия, правильным, вторые — недоумевают, почему тогда не провести конкурс в Польше, как говорили ранее.

Также есть и те, кто посчитал решение не проводить "Евровидение-2023" в Украине "изменой и кидаловом".

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Напомним, что после победы Kalush Orchestra в Турине на "Евровидении-2022" украинцы предложили устроить конкурс в Мариуполе, Херсоне или Севастополе. Вместе с тем некоторым эта идея показалась неуместной.

Вопрос, где проводить Евровидение в 2023 году, прокомментировал "Телеграфу" продюсер Игорь Кондратюк. По его мнению, организацию конкурса могут доверить именно Великобритании, занявшей второе место в Евровидении-2022. Или даже возможен вариант онлайн.