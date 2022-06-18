"Впереди еще целый год": Борис Джонсон ответил на предложение провести Евровидение в Англии

Британский политик выступил за проведение музыкального конкурса в Украине.

В пятницу, 17 июня, стало известно, что международный песенный конкурс "Евровидение", который должен был пройти в одном из городов Украины, решили "отдать" Великобритании. На такое предложение уже отреагировал премьер-министр Англии Борис Джонсон, когда приезжал в Киев с визитом.

Британский отметил, что не против проведения конкурса в Англии, но считает, что Украине следует "дать шанс", ведь именно они победили в конкурсе в 2022-м году. Джонсон добавил, что любой из украинских городов был бы "фантастическим местом для проведения конкурса".

"Я знаю, что у нас была фантастическая песня, я знаю, что мы заняли второе место, и я бы хотел, чтобы она была в нашей стране. Но факт в том, что они выиграли и заслужили это. Я считаю, что они могут провести конкурс, и верю, что они могут это сделать" — заявил Джонсон. — "До конкурса еще год, все будет хорошо к тому времени".

Ранее в сети уже отреагировали на заявление о переносе конкурса. Одни посчитали решение не проводить "Евровидение-2023" в стране, в которой идут военные действия, правильным, вторые — недоумевают, почему тогда не провести конкурс в Польше, как говорили ранее.

Напомним, что после победы Kalush Orchestra в Турине на "Евровидении-2022" украинцы предложили устроить конкурс в Мариуполе, Херсоне или Севастополе. Вместе с тем некоторым эта идея показалась неуместной.

Вопрос, где проводить Евровидение в 2023 году, прокомментировал "Телеграфу" продюсер Игорь Кондратюк. По его мнению, организацию конкурса могут доверить именно Великобритании, занявшей второе место в Евровидении-2022. Или даже возможен вариант онлайн.