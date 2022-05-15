Украина выиграла Евровидение-2022

Победителем международного песенного конкурса в 2022-м году стала украинская группа Kalush Orchestra.

В субботу, 14 мая, в итальянском городе Турин прошел гранд-финал 66-ого международного песенного конкурса"Евровидение-2022", в котором победу одержал представитель из Украины — группа Kalush Orchestra.

На сцене арены "Пала Альпитур" за победу боролись представители 25 самых голосистых стран-участников: Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греции, Украины, Молдовы, Нидерландов, Бельгии, Чехии, Азербайджана, Польши, Финляндии, Эстонии, Австралии, Швеции, Румынии и Сербии, а также представители "большой пятерки" — Великобритании, Испании, Германии, Франции и Италии.

Однако заветный кубок победителя получила украинская группа Kalush Orchestra с песней "Stefania". Команда из Украины набрала 631 балл, 192 из которых от жюри, и 439 — от зрителей.

Выступление группы Kalush Orchestra в финале "Евровидения 2022"

Kalush Orchestra — Stefania: о чем песня

Солист группы Олег Псюк посвятил песню Stefania ("Стефания") своей маме. Он рассказывает о своих приятных воспоминаниях о ней, о старении матери, трудных с ней отношениях и осознании того, как много она сделала для своего сына. По словам Псюка, Stefania стала благодарственной песней не только для его матери, а и для всех мам, которые переживают за своих детей и оберегают их от бедствия войны. Отметим, что конкурсная песня Stefania еще до конкурса приобрела широкую популярность.

Отметим, что Украина на протяжении нескольких месяцев являлась безоговорочным фаворитом букмекеров на победу. Более того, в 2022-м году украинцы установили рекордный коэффициент на победу — 60%.

Как Kalush Orchestra победили в украинском Нацотборе 2022

Группа Kalush Orchestra согласилась поехать на международный песенный конкурс, после того, как победительница Нацотбора Алина Паш сняла свою кандидатуру. Такое решение певица приняла из-за того, что сразу после свой победы в сети поднялся скандал по поводу посещения ею оккупированного Крыма, в который она заезжала со стороны россии. Отметим, что с 2019 года Паш находится в базу "Миротворец".

Более того, оказалось, что справка, в которой говорилось о законности ее поездки, — поддельная, о чем сообщил активист Сергей Стерненко на своей странице в Фейсбук, а позже эту информацию подтвердил и спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Сначала Паш пыталась "смыть" с себя все обвинения, и даже отправилась за новым документом, однако проверить законность ее поездки в Крым уже было нельзя, так как Госпогранслужба уже удалила данные за 2015 год. А вот виноватых в фальсификации своих документов, артистка таки нашла. В итоге для того, чтобы прекратить волну хейта в свою сторону, Алина Паш приняла решение отказаться представлять Украину на Евровидении 2022 в Италии.

Также напомним, что из-за вторжения россии в Украину в феврале организаторами конкурса было принято решение отстранить рф от участия. Кроме того, у россиян отобрали право голосовать за лучшего исполнителя этого года. В свою очередь, жители рф активно возмущаются возможной победой Украины на престижном международном конкурсе в 2022 году.