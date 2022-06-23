"Все розуміємо, але...": Україна все ж таки не зможе провести "Євробачення-2023"

Організатори побоялися ракетних ударів з боку російських окупантів

Європейська спілка телебачення й радіомовлення у четвер, 23 червня, поставила крапку у питанні проведення "Євробачення-2023" в Україні. Через війну наша країна, яка завдяки гурту KALUSH здобула перемогу у цьогорічному пісенному конкурсі, не зможе його провести.

Про це йдеться в офіційній заяві EBU. Зазначається, що це фінальне рішення щодо проведення наступного конкурсу.

"EBU повністю розуміє розчарування, викликане оголошенням про те, що конкурс пісні "Євробачення 2023" не може бути проведений в Україні, країні-переможниці цього року. Рішення було продиктовано обов'язком EBU забезпечити виконання умов, що гарантують безпеку та безпеку всіх, хто працює та бере участь у заході, планування якого необхідно розпочати негайно в країні, яка приймає", – йдеться у повідомленні.

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Своє рішення організатори пояснили тим, що через війну в Україні делегації з інших країн "неохоче їхатимуть на конкурс". Зазначається, що зазвичай на конкурс акредитуються щонайменше 10 тисяч осіб, а на сам захід приїжджають 30 тисяч фанів з усього світу.

В EBU зазначили, що ще одна з причин, чому конкурс пройде не в Україні, — загроза повітряних атак з боку росіян, які можуть призвести до великої кількості жертв. Організатори також підкреслили, що вони зверталися до міжнародних експертів, які вказали, що запропоновані для пом'якшення загроз контрзаходи були недостатніми для міжнародного публічного заходу.

Водночас країни, яка наступного року проведе "Євробачення", організатори не вказали.

"EBU з жалем ухвалив рішення про перенесення заходу до іншої країни і продовжить обговорення питання про пошук потрібного місця для проведення "Євробачення" наступного року", – резюмували вони.

Як повідомляв "Телеграф", попередньо повідомлялося, що "Євробачення-2023" замість України можуть провести у Великій Британії, виконавець якої посів друге місце на цьогорічному конкурсі. Однак, Україні таке рішення не сподобалося, а прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, своює чергою, також виступив за проведення музичного конкурсу в Україні.