"Попереду ще цілий рік": Борис Джонсон відповів на пропозицію провести Євробачення в Англії

Британський політик виступив за проведення музичного конкурсу України.

У п’ятницю, 17 червня, стало відомо, що міжнародний пісенний конкурс "Євробачення", який мав відбутися в одному з міст України, вирішили "віддати" Великій Британії. На таку пропозицію вже відреагував прем’єр-міністр Англії Борис Джонсон, коли приїжджав до Києва з візитом.

Британський зазначив, що не проти проведення конкурсу в Англії, але вважає, що Україні слід "дати шанс", адже саме вони перемогли у конкурсі 2022-го року. Джонсон додав, що будь-яке з українських міст було б "фантастичним місцем для проведення конкурсу".

"Я знаю, що у нас була фантастична пісня, я знаю, що ми посіли друге місце, і я хотів би, щоб вона була в нашій країні. Але факт у тому, що вони виграли і заслужили це. Я вважаю, що вони можуть провести конкурс, і вірю, що вони можуть це зробити", — заявив Джонсон. — "До конкурсу ще рік, все буде добре на той час".

Раніше у мережі вже відреагували на заяву про перенесення конкурсу. Одні вирішили не проводити "Євробачення-2023" у країні, в якій йдуть військові дії, правильним, другі — дивуються, чому тоді не провести конкурс у Польщі, як говорили раніше.

Нагадаємо, що після перемоги Kalush Orchestra у Турині на "Євробаченні-2022" українці запропонували влаштувати конкурс у Маріуполі, Херсоні чи Севастополі. Водночас деяким ця ідея видалася недоречною.

Питання, де проводити Євробачення у 2023 році, прокоментував "Телеграфу" продюсер Ігор Кондратюк. На його думку, організацію конкурсу можуть довірити саме Великобританії, яка посіла друге місце в Євробаченні-2022. Або навіть можливий варіант онлайн.