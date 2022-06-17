"Зрада та кидалово": у мережі дивуються від того, що в України відібрали право проводити "Євробачення-2023"

Рішення не проводити конкурс в Україні було ухвалено "з глибоким жалем"

У п’ятницю, 17 червня, українських фанів "Євробачення" засмутили новиною про те, що престижний пісенний конкурс, який по праву мав пройти в одному з міст України, тепер пройде у Великій Британії.

У заяві, поширеній організаторами конкурсу (EBU), йдеться, що таке рішення було ухвалено з міркувань безпеки після комплексної оцінки ситуації в Україні. Зазначається, що це рішення добре обдумане та проаналізоване, проте прийняте "з глибоким жалем".

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У мережі відреагували на цю заяву досить неоднозначно. Одні вважають рішення не проводити "Євробачення-2023" у країні, в якій йдуть військові дії, правильним, другі — дивуються, чому тоді не провести конкурс у Польщі, як говорили раніше.

Також є й ті, хто назвав рішення не проводити "Євробачення-2023" в Україні "зрадою і кидаловом".

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Нагадаємо, що після перемоги Kalush Orchestra у Турині на "Євробаченні-2022" українці запропонували влаштувати конкурс у Маріуполі, Херсоні чи Севастополі. Водночас деяким ця ідея видалася недоречною.

Питання, де проводити Євробачення у 2023 році, прокоментував "Телеграфу" продюсер Ігор Кондратюк. На його думку, організацію конкурсу можуть довірити саме Великій Британії, яка посіла друге місце в Євробаченні-2022. Або навіть можливий варіант онлайн.