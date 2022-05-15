Танці на кістках? Ідея проведення Євробачення у Маріуполі викликала суперечки серед українців

Думки українців у виборі міста для Євробачення 2023 року розділилися

Поки росіяни "біснуються" перемозі України на Євробаченні 2022 року, українці вже активно обговорюють, яке ж місто прийматиме пісенний конкурс у 2023-му році. З найпопулярніших варіантів – це Ялта, Севастополь, київське метро та Маріуполь.

Багато хто пропонує провести пісенний конкурс у 2023-му році в Маріуполі, який всі українці вірять на той час уже відбудують, щоб показати незламність українського народу, адже це місто — це місце сили України. Проте така ідея припала не всім до вподоби.

Зазначимо, що Маріуполь, як місце проведення Євробачення 2023 року, лідирує і в опитуванні, яке створив "Телеграф" у себе в телеграм-каналі.

"Євробачення на кістках, просто пипець", "Маріуполь це символ, і проводити після перемоги концерт, на жаль, не в тему", "Це місце величезної трагедії, скорботи зараз так точно. Які пісні та танці?" — пишуть у мережі, та пропонують краще провести конкурс в українському Криму.

Зазначимо, що український гурт блискуче виконав пісню Stefania/Стефанія, а потім зі сцени арени "Пала Альпітур" закликали Європу врятувати Маріуполь та людей з "Азовсталі". У мережі із захопленням сприйняли вчинок колективу, який "ризикнув перемогою", але виконав важливішу місію — доніс меседж європейцям про ситуацію на Азовсталі в Маріуполі, де українські захисники продовжують давати відсіч окупантам.

Нагадаємо, що через вторгнення росії в Україну в лютому організаторами конкурсу було прийнято рішення усунути рф від участі. Крім того, у росіян відібрали право голосувати за найкращого виконавця цього року. У свою чергу, жителі росії активно обурюються можливою перемогою України на престижному міжнародному конкурсі в 2022 році.