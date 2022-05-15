У росіян "палає" від перемоги України на Євробаченні 2022 року, а українці продовжують їх тролити

Українці знайшли, що відповісти "ображеним" росіянам.

У суботу, 14 травня, в італійському місті Турин пройшов грандіозний фінал 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2022". Феєричну перемогу на конкурсі здобули представники України — гурт Kalush Orchestra, що дуже не сподобалося "дружнім" сусідам — росіянам.

Їм так було байдуже на цей пісенний конкурс, що коли оголосили про перемогу української команди, у мережі полилася купа "бруду" у їхній бік. Здебільшого обурення росіян у тому, що українці нібито нечесно виграли Євробачення, і їхня перемога нібито не пов’язана з музикою, а більше з політикою.

"Хіба це переможна пісня?", "Євробачення стало геть-чисто продажним", "Поверніть конкурсу тверезе голосування" - "виють" у соцмережах жителі рф.

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Варто зазначити, що росіяни обурювалися перемозі України ще до фіналу. Практично відразу після виступу Kalush Orchestra у першому півфіналі, вони влаштували "виття на болотах", але їх миттєво поставили "на місце". Тішить, що в росії вже тоді зрозуміли, хто переможе.

Проте такий "сказ" росіян, мабуть, тільки забавляє українців, адже практично під кожним таким "обуренням" можна знайти колючу відповідь.

Нагадаємо, що український гурт блискуче виконав пісню Stefania/Стефанія, а потім зі сцени арени "Пала Альпітур" закликали Європу врятувати Маріуполь та людей з "Азовсталі". У мережі із захопленням сприйняли вчинок колективу, який "ризикнув перемогою", але виконав важливішу місію — доніс меседж європейцям про ситуацію на Азовсталі в Маріуполі, де українські захисники продовжують давати відсіч окупантам.