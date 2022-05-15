У россиян "полыхает" от победы Украины на Евровидении 2022, а украинцы продолжают их троллить

Украинцы нашли что ответить "обиженным" россиянам.

В субботу, 14 мая, в итальянском городе Турин прошел грандиозный финал 66-го международного песенного конкурса "Евровидение 2022". Феерическую победу на конкурсе получили представители Украины — группа Kalush Orchestra, что очень не понравилось "дружественным" соседям — россиянам.

Им так было безразлично на этот песенный конкурс, что когда объявили о победе украинской команды, в сети полилась куча "грязи" в их сторону. В основном возмущения россиян в том, что украинцы якобы нечестно выиграли Евровидение, и их победа якобы вовсе не связана с музыкой, а больше с политикой.

"Разве это победная песня?", "Евровидение стало напрочь продажным", "Верните конкурсу трезвое голосование" — "воют" в соцсетях жители рф.

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Стоит отметить, что россияне начал возмущаться победе Украины еще до финала. Практически сразу после выступления Kalush Orchestra в первом полуфинале, они устроили "вой на болотах", но их моментально поставили "на место". Радует, что в россии уже тогда поняли, кто победит.

Однако такое "бешенство" россиян видимо только забавляет украинцев, ведь практически под каждым таким "возмущением" можно найти колкий ответ.

Напомним, что украинская группа блестяще исполнила песню Stefania/Стефания, а затем со сцены арены "Пала Альпитур" призвали Европу спасти Мариуполь и людей с "Азовстали". В сети с восторгом восприняли поступок коллектива, который "рискнул победой", но выполнил куда более важную миссию — донес месседж европейцам о ситуации на Азовстали в Мариуполе, где украинские защитники продолжают давать отпор оккупантам.