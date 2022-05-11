Россияне устроили "вой на болотах" из-за будущей победы Украины на Евровидении: им ответили

Обиженных россиян моментально поставили "на место"

После феерического выступления представителя от Украины, группы Kalush Orchestra, в первом полуфинале песенного конкурса "Евровидение 2022", и выхода команды в финал, россияне стали активно возмущаться тому, что возможная победа украинцев — несправедлива, ведь она якобы в большей мере связана с политикой, чем с музыкой.

В комментариях под постами и видео в соцсетях, а также в ютубе, можно найти множество возмущенных отзывов, что украинцы не заслуживают победы, что они нечестно ее заработали. Радует только одно, россияне уже приняли тот факт, что победа за Украиной, хотя прошел только первый полуфинал.

Напомним, что Украина — безоговорочный фаворит букмекеров на победу в 2022-м году. А реакция зала на выступление Kalush Orchestra, когда зрители аплодировали стоя, и сумасшедшая поддержка от фанатов песенного конкурса со всего мира, — лишь подтверждает эти прогнозы букмекеров. Также стоит добавить, что в этом году украинцы установили рекордный коэффициент на победу — 49%.

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Недовольных и обиженных россиян сразу поставили на место жители других стран. Поклонники песенного конкурса отметили, что у Украины всегда сильные номера и песни, что подтверждает тот факт, что украинцы всегда проходили в финал с момента начала участия в "Евровидении".

"Мне очень нравится Украина в этом году и она не имеет ничего общего с войной. Песня и сцена очень хорошо сочетаются друг с другом, и мне очень нравится эта этническая атмосфера"

У Украины всегда есть хорошая песня, и их 100% попадание в финал только помогает доказать мою точку зрения.

Ага. Украина была моим вторым фаворитом в этом полуфинале, без какого-либо политического влияния.

Мне на самом деле очень нравится украинская песня. Это напоминает мне прошлогоднюю песню Go_A под названием Shum.

Выступление группы Kalush Orchestra на "Евровидении 2022"

Напомним, что россия была отстранена в этом году от участия в Евровидении. Кроме того, страна-агрессор не сможет голосовать за участников конкурса в 2022 году.

Ранее "Телеграф" писал, что по итогам первого полуфинала "Евровидения 2022" были названы первые 10 финалистов, которые присоединятся к участникам стран-основателей (Великобритании, Испании, Германии, Франции и Италии) в гранд-финале. Ими стали участники из: Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греции, Украины, Молдовы и Нидерландов.