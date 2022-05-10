Как выступила Украина в первом полуфинале Евровидения 2022: номер группы Kalush Orchestra (видео)

Kalush Orchestra выступали под номером 6

Во вторник, 10 мая, состоялся первый полуфинал 66-го международного песенного конкурса "Евровидение", который в 2022 году проходит в итальянском городе Турин.

По итогу полуфинала станут известны 10 финалистов, которые присоединятся к участникам стран-основателей в гранд-финале. Напомним, что участники из Великобритании, Испании, Германии, Франции и Италии автоматически проходят в финал.

В первой части "Евровидения 2022" выступили и представители Украины — группа Kalush Orchestra с песней Stefania/Стефания, которая является фаворитом букмекеров. Отметим, что украинцы в 2022 году установили рекордный коэффициент на победу — 49%.

Читайте также: Категория Культура Евровидение-2022: онлайн-трансляция первого полуфинала Сегодня станут известны имена первых финалистов "Евровидения 2022"

Выступление группы Kalush Orchestra на "Евровидении 2022"

Отметим, что в первом полуфинале, судя по оценкам букмекеров, вероятным победителем с коэффициентом 95% являются представители от Украины Kalush Orchestra. Также в первой десятке среди тех, кто еще может выйти в финал, есть Греция, Норвегия, Нидерланды, Армения, Португалия, Албания, Молдова, Латвия, Австрия.

Напомним, что в первом полуфинале 10 мая украинцы могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины группы Kalush Orchestra.

Отметим, что группа Kalush Orchestra, которая представляет Украину на Евровидении в 2022 году, — безоговорочный фаворит букмекеров. А конкурсная песня Stefania приобрела широкую популярность и занимает первые строчки в чартах. "Телеграф" рассказывал, о чем эта композиция и как она стала гимном войны.

Также напомним, что россия была отстранена в этом году от участия в Евровидении. Кроме того, страна-агрессор не сможет голосовать за участников конкурса в 2022 году.