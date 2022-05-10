Як виступила Україна у першому півфіналі Євробачення 2022: номер гурту Kalush Orchestra (відео)

Kalush Orchestra виступали під номером 6

У вівторок, 10 травня, відбувся перший півфінал 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", що у 2022 році проходить в італійському місті Турин.

За підсумками півфіналу стануть відомі 10 фіналістів, які приєднаються до учасників країн-засновників у гранд-фіналі. Нагадаємо, що учасники з Великої Британії, Іспанії, Німеччини, Франції та Італії автоматично проходять у фінал.

У першій частині "Євробачення 2022" виступили і представники України — гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania/Стефанія, який є фаворитом букмекерів. Зазначимо, що українці 2022 року встановили рекордний коефіцієнт на перемогу — 49%.

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Виступ гурту Kalush Orchestra на "Євробаченні 2022"

Зазначимо, що у першому півфіналі, судячи з оцінок букмекерів, ймовірним переможцем із коефіцієнтом 95% є представники від України Kalush Orchestra. Також у першій десятці серед тих, хто ще може вийти у фінал, є Греція, Норвегія, Нідерланди, Вірменія, Португалія, Албанія, Молдова, Латвія, Австрія.

Нагадаємо, що у першому півфіналі 10 травня українці можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, окрім представників України гурту Kalush Orchestra.

Зазначимо, що гурт Kalush Orchestra, який представляє Україну на Євробаченні в 2022 році, — беззаперечний фаворит букмекерів. А конкурсна пісня Stefania набула широкої популярності і займає перші рядки в чартах. "Телеграф" розповідав, про що ця композиція та як вона стала гімном війни.

Також нагадаємо, що росію було відсторонено цього року від участі в Євробаченні. Крім того, країна-агресор не зможе голосувати за учасників конкурсу у 2022 році.