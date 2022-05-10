Рус

Хто виступає разом з Україною у першому півфіналі Євробачення 2022: усі номери учасників

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
61
Букмекери прогнозують, що переможцем Євробачення-2022 стане Україна Новина оновлена 10 травня 2022, 10:48
Букмекери прогнозують, що переможцем Євробачення-2022 стане Україна

За підсумками першого півфіналу стануть відомі перші фіналісти "Євробачення-2022"

У вівторок, 10 травня, пройде перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2022", де за перші місця у фіналі "поборються" представники перших 17 країн-учасників. Нагадаємо, що серед учасників першої частини конкурсу і представник від України — гурт Kalush Orchestra, який є беззаперечним фаворитом букмекерів.

Які пісні зазвучать на сцені Євробачення 2022 у першому півфіналі 10 травня, і яким країнам букмекери пророкують вихід у фінал — далі у матеріалі "Телеграфа".

Прогнози букмекерів на перший півфінал Євробачення 2022

Найбільше шансів на проходження у фінал та у принципі на перемогу у представників від України. Також високі ставки на вихід у фінал в учасників із Греції, Норвегії та Нідерландів. Коефіцієнт на їхнє проходження у фінал конкурсу — понад 90%.

Трохи менше "вірять" у представників з Вірменії, Португалії, Албанії, Молдови, Латвії та Швейцарії. Проте ці країни все одно входять до топ-10 претендентів на фінал.

Прогнози букмекерів на перший півфінал Євробачення 2022 року станом на 10:00 10 травня
Прогнози букмекерів на перший півфінал Євробачення 2022 року станом на 10:00 10 травня

Перший півфінал Євробачення 2022: усі учасники та пісні

  • Албанія : Ronela Hajati — Sekret
  • Латвія : Citi Zēni — Eat Your Salad
  • Литва : Monika Liu — Sentimentai
  • Швейцарія : Marius Bear — Boys Do Cry
  • Словенія : LPS — Disko
  • Україна : Kalush Orchestra — Стефанія
  • Болгарія : Intelligent Music Project – Intention
  • Нідерланди : S10 — De Diepte
  • Молдова : Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul
  • Португалія : MARO — Saudade Saudade
  • Хорватія : Mia Dimšić – Guilty Pleasure
  • Данія : REDDI — The Show
  • Австрія : LUM! X feat. Pia Maria — Halo
  • Ісландія : Systur — Með Hækkandi Sól
  • Греція : Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together
  • Норвегія : Subwoolfer — Give That Wolf A Banana
  • Вірменія : Rosa Linn – Snap

Раніше учасники гурту Kalush Orchestra розповіли, як учасники "Євробачення" зворушливо підтримали Україну. Окрім репетицій та інтерв’ю, виконавці з інших країн не менш активно обговорюють і війну в Україні з російськими окупантами.

Нагадаємо, що росію відсторонили від участі у "Євробаченні" у 2022 році, а у її мешканців відібрали право голосувати за найкращого виконавця.

Теги:
#Конкурс #Євробачення #Пісенний конкурс #Євробачення 2022
Місто зазнало жахливих руйнувань і втрат
Будинок став братською могилою: в Ізюмі з-під завалів п’ятиповерхівки витягли десятки загиблих жителів
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Місто зазнало жахливих руйнувань і втрат
Будинок став братською могилою: в Ізюмі з-під завалів п’ятиповерхівки витягли десятки загиблих жителів
Дата публікації
Категорія
Гаманець українців відчує на себе наслідки війни
Зростання цін неминуче: деякі продукти подорожчають одразу на 40% через війну в Україні
Дата публікації
Категорія
У путіна є кілька завдань
Ядерної війни не буде: Арестович озвучив новий план путіна після 9 травня
Дата публікації
Категорія
Жителька Маріуполя Віра Кам’янецька
Старші люди викидалися з вікон, а трупи ховали у сміттєвих баках — мешканка Маріуполя про окупацію, фільтрацію та допит у ФСБ
Дата публікації
Категорія
Росіяни продовжують бомбардувати Україну, проте вони вже програли
Війна – день 76: війська путіна з несамовито атакують і б’ють по українським містам, але програють війну