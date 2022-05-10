Хто виступає разом з Україною у першому півфіналі Євробачення 2022: усі номери учасників

За підсумками першого півфіналу стануть відомі перші фіналісти "Євробачення-2022"

У вівторок, 10 травня, пройде перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2022", де за перші місця у фіналі "поборються" представники перших 17 країн-учасників. Нагадаємо, що серед учасників першої частини конкурсу і представник від України — гурт Kalush Orchestra, який є беззаперечним фаворитом букмекерів.

Які пісні зазвучать на сцені Євробачення 2022 у першому півфіналі 10 травня, і яким країнам букмекери пророкують вихід у фінал — далі у матеріалі "Телеграфа".

Прогнози букмекерів на перший півфінал Євробачення 2022

Найбільше шансів на проходження у фінал та у принципі на перемогу у представників від України. Також високі ставки на вихід у фінал в учасників із Греції, Норвегії та Нідерландів. Коефіцієнт на їхнє проходження у фінал конкурсу — понад 90%.

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Трохи менше "вірять" у представників з Вірменії, Португалії, Албанії, Молдови, Латвії та Швейцарії. Проте ці країни все одно входять до топ-10 претендентів на фінал.

Прогнози букмекерів на перший півфінал Євробачення 2022 року станом на 10:00 10 травня

Перший півфінал Євробачення 2022: усі учасники та пісні

Албанія : Ronela Hajati — Sekret

Латвія : Citi Zēni — Eat Your Salad

Литва : Monika Liu — Sentimentai

Швейцарія : Marius Bear — Boys Do Cry

Словенія : LPS — Disko

Україна : Kalush Orchestra — Стефанія

Болгарія : Intelligent Music Project – Intention

Нідерланди : S10 — De Diepte

Молдова : Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul

Португалія : MARO — Saudade Saudade

Хорватія : Mia Dimšić – Guilty Pleasure

Данія : REDDI — The Show

Австрія : LUM! X feat. Pia Maria — Halo

Ісландія : Systur — Með Hækkandi Sól

Греція : Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together

Норвегія : Subwoolfer — Give That Wolf A Banana

Вірменія : Rosa Linn – Snap

Раніше учасники гурту Kalush Orchestra розповіли, як учасники "Євробачення" зворушливо підтримали Україну. Окрім репетицій та інтерв’ю, виконавці з інших країн не менш активно обговорюють і війну в Україні з російськими окупантами.

Нагадаємо, що росію відсторонили від участі у "Євробаченні" у 2022 році, а у її мешканців відібрали право голосувати за найкращого виконавця.