Хто виступає разом з Україною у першому півфіналі Євробачення 2022: усі номери учасників
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За підсумками першого півфіналу стануть відомі перші фіналісти "Євробачення-2022"
У вівторок, 10 травня, пройде перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2022", де за перші місця у фіналі "поборються" представники перших 17 країн-учасників. Нагадаємо, що серед учасників першої частини конкурсу і представник від України — гурт Kalush Orchestra, який є беззаперечним фаворитом букмекерів.
Які пісні зазвучать на сцені Євробачення 2022 у першому півфіналі 10 травня, і яким країнам букмекери пророкують вихід у фінал — далі у матеріалі "Телеграфа".
Прогнози букмекерів на перший півфінал Євробачення 2022
Найбільше шансів на проходження у фінал та у принципі на перемогу у представників від України. Також високі ставки на вихід у фінал в учасників із Греції, Норвегії та Нідерландів. Коефіцієнт на їхнє проходження у фінал конкурсу — понад 90%.
Трохи менше "вірять" у представників з Вірменії, Португалії, Албанії, Молдови, Латвії та Швейцарії. Проте ці країни все одно входять до топ-10 претендентів на фінал.
Перший півфінал Євробачення 2022: усі учасники та пісні
- Албанія : Ronela Hajati — Sekret
- Латвія : Citi Zēni — Eat Your Salad
- Литва : Monika Liu — Sentimentai
- Швейцарія : Marius Bear — Boys Do Cry
- Словенія : LPS — Disko
- Україна : Kalush Orchestra — Стефанія
- Болгарія : Intelligent Music Project – Intention
- Нідерланди : S10 — De Diepte
- Молдова : Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul
- Португалія : MARO — Saudade Saudade
- Хорватія : Mia Dimšić – Guilty Pleasure
- Данія : REDDI — The Show
- Австрія : LUM! X feat. Pia Maria — Halo
- Ісландія : Systur — Með Hækkandi Sól
- Греція : Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together
- Норвегія : Subwoolfer — Give That Wolf A Banana
- Вірменія : Rosa Linn – Snap
Раніше учасники гурту Kalush Orchestra розповіли, як учасники "Євробачення" зворушливо підтримали Україну. Окрім репетицій та інтерв’ю, виконавці з інших країн не менш активно обговорюють і війну в Україні з російськими окупантами.
Нагадаємо, що росію відсторонили від участі у "Євробаченні" у 2022 році, а у її мешканців відібрали право голосувати за найкращого виконавця.
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