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Євробачення 2022: коли та де дивитися перший півфінал

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Трансляцію можна буде переглянути як по телевізору, так і онлайн
Трансляцію можна буде переглянути як по телевізору, так і онлайн

Незабаром стануть відомі перші фіналісти "Євробачення-2022"

Травень — це вже традиційно місяць "Євробачення", адже вже багато років міжнародний пісенний конкурс проводиться наприкінці весни. У 2022 році конкурс пройде з 10 по 14 числа в Турині, Італія.

"Телеграф" розповідає, де і коли дивитися перший півфінал "Євробачення 2022", під час якого виступить учасник від України, які канали транслюватимуть конкурс по телебаченню, а також хто виступатиме.

Де і коли дивитись перший півфінал Євробачення-2022

Перший півфінал пісенного конкурсу відбудеться у вівторок, 10 травня, о 22.00 год. У "боротьбі" за місця у фіналі зійдуться перші 17 учасників, серед яких і представник від України — гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania". Нагадаємо, що колектив виступатиме під номером 6.

Усі охочі насолодитися пісенним конкурсом зможуть подивитися трансляцію, як по телебаченню, так і онлайн. Крім цього "Телеграф" також вестиме текстову онлайн-трансляцію "Євробачення".

"Суспільне" транслюватиме "Євробачення" на кількох платформах одночасно:

Телебачення:

Діджитал:

Слухати:

Нагадаємо, що "Телеграф" писав, що після величезного скандалу в мережі з підробленою довідкою про поїздку до Криму, переможниця Національного відбору на Євробачення 2022 Аліна Паш вирішила відмовитися представляти Україну на пісенному конкурсі. Після цього представником України на Євробаченні цього року було обрано гурт Kalush Orchestra.

Раніше повідомлялося, що представники України на Євробаченні 2022, лідери букмекерських прогнозів, гурт Kalush Orchestra презентував ремікс на їхню конкурсну пісню "Стефанія", з якою виступатимуть в Італії.

Теги:
#Конкурс #Євробачення #Євробачення 2022
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