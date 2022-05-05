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Україна збільшила шанси на перемогу на Євробаченні: нові цифри від букмекерів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Євробачення 2022 Новина оновлена 05 травня 2022, 17:47
Євробачення 2022

Букмекери прогнозують перемогу гурту Kalush Orchestra з великим відривом

У четвер, 5 травня, букмекери покращили прогноз для українців на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", яке у 2022 році відбудеться в італійському Турині.

За оновленими даними сайту eurovisionworld.com, представникам України Kalush Orchestra пророкують перемогу з ймовірністю в 44%, а не 42%, як було кілька днів тому. Також на підтримку України вони додали два смайлики у вигляді блакитного та жовтого сердечка.

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До п’ятірки лідерів конкурсу також увійшли Італія, Швеція, Велика Британія та Іспанія. Італійців Mahmood та BLANCO букмекери понизили на 2%.

Україна лідирує у таблиці прогнозів букмекерів
Україна лідирує у таблиці прогнозів букмекерів

"Євробачення-2022": де і коли відбудеться

Оскільки переможцем "Євробачення" у 2021 році став італійський рок-гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni, господарем "Євробачення-2022" стане місто Турин в Італії.

10 травня у першому півфіналі "Євробачення" Kalush Orchestra виступить з піснею Stefania. Порядковий номер України – 6. Другий півфінал конкурсу відбудеться 12 травня, а фінал – 14 травня.

Теги:
#Євробачення #Євробачення 2022 #Kalush #Kalush Orchestra
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