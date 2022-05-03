У росіян відібрали право голосу на Євробаченні

росія не зможе брати участь у голосуванні за найкращого виконавця через відсутність свого представника на конкурсі

Жителі країни-агресора не зможуть проголосувати за учасників "Євробачення", яке розпочнеться у Турині 10 травня 2022 року.

Про це заявив виконавчий продюсер конкурсу Клаудіо Фазуло, повідомляє "Телеграф".

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"Голосування під час змагання можливе лише з країн, які у ньому беруть участь. росія, не беручи участь у заході, не може голосувати зі своєї території", — повідомив Фазуло.

Нагадаємо, що про усунення росії на міжнародному пісенному конкурсі стало відомо 25 лютого. Таке рішення організатори ухвалили через вторгнення російської армії на територію незалежної України вранці 24 лютого.

"Євробачення-2022": де і коли відбудеться

10 травня у першому півфіналі Євробачення Kalush Orchestra в італійському місті Турин виступить із піснею Stefania. Порядковий номер України – 6. Другий півфінал конкурсу відбудеться 12 травня, а фінал – 14 травня.

Після величезного скандалу в мережі з підробленою довідкою про поїздку до Криму, переможниця Національного відбору на Євробачення 2022 Аліна Паш вирішила відмовитися представляти Україну на пісенному конкурсі. Після цього представником України на Євробаченні цього року було обрано гурт Kalush Orchestra.

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Раніше повідомлялося, що представники України на Євробаченні 2022, лідери букмекерських прогнозів, гурт Kalush Orchestra презентував ремікс на їхню конкурсну пісню "Стефанія", з якою виступатимуть в Італії.