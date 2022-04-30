Калуш записав оригінальний ремікс на "Стефанію"

Нова версія пісні була записана спеціально для вечірки Eurovision House Party

Представники України на Євробаченні 2022, лідери букмекерських прогнозів, гурт Kalush Orchestra презентував ремікс на їхню конкурсну пісню "Стефанія", з якою виступатимуть в Італії.

Нову версію хіта колектив опублікував на своїй сторінці в Інстаграм.

Зазначимо, що відео на пісню Kalush Orchestra записали у Будинку вчених у Львові. Ролик виконаний у чорно-білих кольорах.

Kalush Orchestra — Stefania: про що пісня

Соліст гурту Олег Псюк присвятив пісню Stefania ("Стефанія") своїй мамі. Він розповідає про свої приємні спогади про неї, про старіння матері, важкі з нею стосунки та усвідомлення того, як багато вона зробила для свого сина.

За словами Псюка, Stefania стала піснею не тільки для його матері, якій він її і присвятив, а для всіх мам, які переживають за своїх дітей і оберігають їх від лиха війни.

"Євробачення-2022": де і коли відбудеться

10 травня у першому півфіналі Євробачення Kalush Orchestra в італійському місті Турин виступить із піснею Stefania. Порядковий номер України – 6. Другий півфінал конкурсу відбудеться 12 травня, а фінал – 14 травня.

Раніше "Телеграф" писав, що після величезного скандалу в мережі з підробленою довідкою про поїздку до Криму, переможниця Національного відбору на Євробачення 2022 року Аліна Паш прийняла рішення відмовитися представляти Україну на пісенному конкурсі. Після цього представником України на Євробаченні цього року було обрано гурт Kalush Orchestra.