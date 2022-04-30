Калуш записал оригинальный ремикс на "Стефанию"

Новая версия песни сбыла записана псециально для вечеринки Eurovision House Party

Представители Украины на Евровидении 2022, лидеры букмекерских прогнозов, группа Kalush Orchestra презентовала ремикс на их конкурсную песню "Стефания", с которой будут выступать в Италии.

Новую версию хита коллектив опубликовал на своей странице в Инстаграм.

Отметим, что видео на песню Kalush Orchestra записали в Доме ученых во Львове. Ролик выполнен в черно-белых цветах.

Kalush Orchestra — Stefania: о чем песня

Солист группы Олег Псюк посвятил песню Stefania ("Стефания") своей маме. Он рассказывает о своих приятных воспоминаниях о ней, о старении матери, трудных с ней отношениях и осознании того, как много она сделала для своего сына.

По словам Псюка, Stefania стала благодарственной песней не только для его матери, которой он ее и посвятил, а для всех мам, которые переживают за своих детей и оберегают их от бедствия войны.

"Евровидение-2022": где и когда состоится

10 мая в первом полуфинале Евровидения Kalush Orchestra в итальянском городе Турин выступит с песней Stefania. Порядковый номер Украины – 6. Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая, а финал – 14 мая.

Ранее "Телеграф" писал, что после огромного скандала в сети с поддельной справкой о поездке в Крым, победительница Национального отбора на Евровидение 2022 Алина Паш приняла решение отказаться представлять Украину на песенном конкурсе. После того представителем Украины на Евровидении в этом году была выбрана группа Kalush Orchestra.