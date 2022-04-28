Пісні України пророкують приголомшливий успіх на Євробаченні-2022: про що вона (текст)

Пісня Stefania присвячена мамі соліста Kalush Orchestra

Україні цього року пророкують на Євробаченні величезний успіх. Букмекери обіцяють нам перше місце із величезним відривом: ймовірність перемоги становить 42%. А тим часом пісня представників України Kalush Orchestra — Stefania вже стала справжнім хітом у світі, зібравши лише за місяць 11 мільйонів переглядів на YouTube.

"Телеграф" розповідає, про що пісня та кому вона присвячена.

Kalush Orchestra — Stefania: про що пісня

Після того, як стало відомо, що на Євробачення від України вирушить Калуш, соліст гурту Олег Псюк розповів, що цю пісню він присвятив своїй мамі, яку звуть Стефанія.

"Stefania, в принципі, це пісня, яка написана для мами, яка потім потрапила на Євробачення, а тепер я можу її вважати протестною піснею. Хоча там про це немає жодного слова, але вона ось стала саме тією піснею, в якій дуже багато українського етнокоду. І яка його зараз максимально піднімає, бойовий дух нашої країни…", — ділився музикант в одному з інтерв’ю.

"Взагалі-то наша пісня стала, як то кажуть, другим гімном війни зараз . І я думаю, що не хотілося, звичайно, щоб це було за таких умов. Але є те, що є", – додав Олег Псюк.

Kalush Orchestra — Stefania: текст пісні

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Вона мене колисала дала мені ритм

І напевне силу волі не забрати в мене, бо дала вона

Напевне знала може більше і від Соломона

Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі

Дуже добре знала мене не була обманута

Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі люлі люлі гой

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Я не в пеленах но ма но ма, хватить

Як би я не виріс на виріст за речі платить

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить

Я гуляв, шляк би тебе трафив

Ти все молода о мамо на піку

Якщо не ціню опіку на піку слави мені в тупіку

Забивайте піку цю піку, я би попік спік, своєю любов'ю

Люлі люлі люлі гой

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Kalush Orchestra — Stefania: відео

"Євробачення-2022": де і коли відбудеться

Оскільки переможцем Євробачення у 2021 році став італійський рок-гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni, господарем Євробачення-2022 стане місто Турін в Італії. Гранд-фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня відповідно.

Раніше "Телеграф" писав, що після величезного скандалу в мережі з підробленою довідкою про поїздку до Криму, переможниця Національного відбору на Євробачення 2022 року Аліна Паш прийняла рішення відмовитися представляти Україну на пісенному конкурсі. Після цього представником України на Євробаченні цього року було обрано гурт Kalush Orchestra.