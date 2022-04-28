Песне Украины пророчат ошеломительный успех на Евровидении-2022: о чем она (текст)

Песня Stefania посвящена маме солиста Kalush Orchestra

Украине в этом году пророчат на Евровидении огромный успех. Букмекеры обещают нам первое место с огромным отрывом: вероятность победы составляет 42%. А тем временем песня представителей Украины Kalush Orchestra — Stefania уже стала настоящим хитом в мире, собрав всего за месяц 11 миллионов просмотров на YouTube.

"Телеграф" рассказывает, о чем песня и кому она посвящена.

Kalush Orchestra — Stefania: о чем песня

После того, как стало известно, что на Евровидение от Украины отправится Калуш, солист группы Олег Псюк рассказал, что эту песню он посвятил своей маме, которую зовут Стефания.

"Stefania, в принципе, это песня, которая написана для мамы, которая потом попала на Евровидение, а теперь я могу ее считать протестной песней. Хотя там об этом нет ни слова, но она вот стала как раз той песней, в которой очень много украинского этнокода. И какая его сейчас максимально поднимает, боевой дух нашей страны…", — делился музыкант в одном из интервью.

"Вообще-то наша песня стала, как говорится, вторым гимном войны сейчас. И я думаю, что не хотелось, конечно, чтобы это было при таких условиях. Но есть то, что есть", – добавил Олег Псюк.

Kalush Orchestra — Stefania: текст песни

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Вона мене колисала дала мені ритм

І напевне силу волі не забрати в мене, бо дала вона

Напевне знала може більше і від Соломона

Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі

Дуже добре знала мене не була обманута

Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі люлі люлі гой

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Я не в пеленах но ма но ма, хватить

Як би я не виріс на виріст за речі платить

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить

Я гуляв, шляк би тебе трафив

Ти все молода о мамо на піку

Якщо не ціню опіку на піку слави мені в тупіку

Забивайте піку цю піку, я би попік спік, своєю любов'ю

Люлі люлі люлі гой

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Kalush Orchestra — Stefania: видео

"Евровидение-2022": где и когда состоится

Поскольку победителем Евровидения в 2021 году стала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni, хозяином Евровидения-2022 станет город Турин в Италии. Гранд-финал состоится на арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы — 10 и 12 мая соответственно.

Ранее "Телеграф" писал, что после огромного скандала в сети с поддельной справкой о поездке в Крым, победительница Национального отбора на Евровидение 2022 Алина Паш приняла решение отказаться представлять Украину на песенном конкурсе. После того представителем Украины на Евровидении в этом году была выбрана группа Kalush Orchestra.