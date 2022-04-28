Песне Украины пророчат ошеломительный успех на Евровидении-2022: о чем она (текст)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 92
Песня Stefania посвящена маме солиста Kalush Orchestra
Украине в этом году пророчат на Евровидении огромный успех. Букмекеры обещают нам первое место с огромным отрывом: вероятность победы составляет 42%. А тем временем песня представителей Украины Kalush Orchestra — Stefania уже стала настоящим хитом в мире, собрав всего за месяц 11 миллионов просмотров на YouTube.
"Телеграф" рассказывает, о чем песня и кому она посвящена.
Kalush Orchestra — Stefania: о чем песня
После того, как стало известно, что на Евровидение от Украины отправится Калуш, солист группы Олег Псюк рассказал, что эту песню он посвятил своей маме, которую зовут Стефания.
"Stefania, в принципе, это песня, которая написана для мамы, которая потом попала на Евровидение, а теперь я могу ее считать протестной песней. Хотя там об этом нет ни слова, но она вот стала как раз той песней, в которой очень много украинского этнокода. И какая его сейчас максимально поднимает, боевой дух нашей страны…", — делился музыкант в одном из интервью.
"Вообще-то наша песня стала, как говорится, вторым гимном войны сейчас. И я думаю, что не хотелось, конечно, чтобы это было при таких условиях. Но есть то, что есть", – добавил Олег Псюк.
Kalush Orchestra — Stefania: текст песни
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені мамо колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Вона мене колисала дала мені ритм
І напевне силу волі не забрати в мене, бо дала вона
Напевне знала може більше і від Соломона
Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе
Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі
Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі
Дуже добре знала мене не була обманута
Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт
Люлі люлі люлі гой
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені мамо колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Я не в пеленах но ма но ма, хватить
Як би я не виріс на виріст за речі платить
Я не мала дитина, вона далі нерви тратить
Я гуляв, шляк би тебе трафив
Ти все молода о мамо на піку
Якщо не ціню опіку на піку слави мені в тупіку
Забивайте піку цю піку, я би попік спік, своєю любов'ю
Люлі люлі люлі гой
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені мамо колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені мамо колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Kalush Orchestra — Stefania: видео
"Евровидение-2022": где и когда состоится
Поскольку победителем Евровидения в 2021 году стала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni, хозяином Евровидения-2022 станет город Турин в Италии. Гранд-финал состоится на арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы — 10 и 12 мая соответственно.
Ранее "Телеграф" писал, что после огромного скандала в сети с поддельной справкой о поездке в Крым, победительница Национального отбора на Евровидение 2022 Алина Паш приняла решение отказаться представлять Украину на песенном конкурсе. После того представителем Украины на Евровидении в этом году была выбрана группа Kalush Orchestra.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-