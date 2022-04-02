Украине на Евровидении прочат победу с огромным отрывом: когда выступят Kalush Orchestra

Несмотря на войну Kalush Orchestra поедут в Турин на Евровидение 2022.

Официально — победители украинского Национального отбора, группа Kalush Orchestra представит Украину на Евровидение в Турин вживую. Все документы для выезда коллектива в Италию уже оформлены.

Об этом заявил фронтмен группы Олег Псюк во время своего выступления в центре Львова. Также подтверждение появилось и на странице "Суспильного" в Инстаграм.

"Мы встретились с группой впервые во Львове, чтобы порепетировать всем вместе, а не онлайн. И скоро мы едем в честь поддержки Украины, в рамках Евровидения, в тур по сбору средств", — сказал Олег, добавив, что Kalush Orchestra планирует собирать средства для помощи Украине во время всех мероприятий, посвященных Евровидению.

Стоит отметить, что ранее рассматривался вариант, что артисты примут участие удаленно, записав свое выступление на видео.

Евровидении 2022: когда выступает Украина

Группа Kalush Orchestra выступит в первом полуфинале, который состоится 10 мая под номером "6". Об этом сообщили организаторы на странице конкурса Инстаграм.

Напомним, что группа Kalush Orchestra представит Украину на конкурсе с композицией "Stefania".

Евровидении 2022: прогнозы букмекеров

У украинской группы Kalush Orchestra есть все шансы одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022". Об этом свидетельствуют прогнозы букмекеров, обнародованные на сайте eurovisionworld.com. Отметим, что Украина сейчас занимает лидирующую позицию с 32% голосов, что в почти два раза больше чем у Италии, которая разместилась на второй строчке. Также в тройку лидеров также вошла Швеция с 9% голосов.

"Евровидение-2022": где и когда состоится

Так як победителем Евровидения в 2021 году стала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni, хозяином Евровидения-2022 станет город Турин в Италии. Гранд-финал состоится на арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы — 10 и 12 мая соответственно.

Ранее "Телеграф" писал, что после огромного скандала в сети с поддельной справкой о поездке в Крым, победительница Национального отбора на Евровидение 2022 Алина Паш приняла решение отказаться представлять Украину на песенном конкурсе.